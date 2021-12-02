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冬之二三事（四）

孫愷愉

3 與聖誕老人有約

我決定在假日之前去一趟銀行，免得到時候人多擁擠，提款機的鈔票也被取光了。

到了銀行，發現提款機前擠滿人，原來是其中一部機器壞了。我越過提款機，準備到櫃檯辦理存款和提款，發現大廳裡也擠滿人。

沒關係，我腿不痠、肚子不餓，不著急上廁所，兩小時內也沒有非要趕著做的事。

排隊是免不了的，排隊出生、排隊上學、排隊找工作、排隊等退休、排隊等棺材，想投胎的還排隊等投胎。

我慢慢挪動，想像自己是一隻蝸牛，在巨大的空間裡緩慢前進。其實我並不知道目標在哪裡，所以也說不上是前進。

我感受著地板對我的支撐、暖氣的流動、此起彼落的輕聲細語。

過了一會兒，隊伍的前後都消失了，只有我飄在雲端

「哈囉！」一聲招呼把我周圍的雲吹散。

我看見櫃檯後面有一個笑容滿面、和藹可親的女孩，戴著一頂聖誕帽。

我給了她一些支票存入，並要求提取一些現金。

「假期愉快！呵、呵、呵。」女孩說著，把現金遞給我。

「感謝！你也假期愉快。」我轉身離去，突然覺得女孩的笑聲很熟悉。

離銀行不遠有一家甜品店。我去銀行的時候，經常會順道去買一個甜甜圈。

各種假期到來的時候，甜品店都會按照主題，推出不同的甜甜圈，比如在情人節推出心形甜甜圈、在聖派翠克節推出綠色甜甜圈、在萬聖節推出蜘蛛網甜甜圈。

今天，我照例點了一個最普通的傳統甜甜圈。

當我走到街口遇上紅燈，嘴饞地拿出甜甜圈想咬一口，從紙袋裡取出甜甜圈，卻發現這是一個聖誕老人服裝花樣的甜甜圈。它的表皮被塗成紅色，中間的洞填了一個白色的小蛋糕，旁邊有兩條巧克力畫出的橫條，像是紅衣配皮帶。（四）

雲端 支票 退休

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