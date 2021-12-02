王幼嘉／圖

那天凌晨，羅老頭找到我時，我已經在牌桌前廝殺了整整一個通宵，籌碼就像手裡的沙子，攥得越緊，流得越快。俗話說，牌場如戰場，不到最後一刻，都不算數的，我決定扳回來。就在我殺紅了眼之際，一隻拳頭結結實實地砸向我的後背。我正想破口大罵，一隻大手將我的脖子快速擰過去，面前出現一張黑乎乎、皺巴巴的人臉，像個龐然大物。我眼前一黑，手中紙牌差點散落一地。

你大伯讓你過去一趟。

我不去──我轉過脖子，洗牌的手並沒有就此停下。

畜生，他躺在衛生院裡，快死了。

等死了再說──我低著頭，繼續洗牌。

他要跟你談房子的事……

我丟了牌，將手裡的籌碼悉數拋出，跑在羅老頭前面，往衛生院的方向跑去。

伯父躺在急診室的鐵床上，身上插滿管子，奄奄一息。聽到我呼喊的聲音，他猛地睜開眼睛，好像要把整個眼珠子都掛在我身上。我嚇得往後退了退，又不得不哆哆嗦嗦地近身上前。他抬了抬手，努力往上舉，可能是想要抓住我身上的某個東西，以便從那床上一躍而起。我很怕他像父親那樣揍我，儘管他從來沒有這麼做過。

他眼神中流露出的某種東西，讓我心裡一顫，原來一個人臨死前是這樣的，那麼溫暖、慈愛，充滿關切。我從沒有在一個活人身上獲得過這些。可惜，伯父已經無法說話，不然不知會有多少柔情蜜意向我湧來。

羅老頭從伯父的上衣口袋裡，掏出那張皺巴巴的紙條，遞給我。看完紙條的剎那，我真想破口罵人。為什麼所有人都要和我作對，連死到臨頭的伯父也不例外。他把房子留給我，根本不是為我好，而是他實在沒有別的繼承人。他沒有老婆、沒有孩子，打了一輩子光棍，如今雙腿一伸，卻想出這麼個餿主意來治我。

當我帶著怨憎的眼神再次望向他，病床上的伯父已經閉上眼睛，或許是累了，也有可能真的無話可說了──他把要說的話全都寫在那張紙條上了。紙條被羅老頭緊緊攥在手裡，今後一年，我不得不聽命於它。

伯父過世後，我住到他的房子裡。房間很多，夜裡很安靜，我的腦子轉啊轉，就像風扇，總會轉到他身上。我不知道他為什麼要這麼做。為了這個房子，我不得不改變自己，每天早出晚歸，像個正經人那樣去塑料廠上班。有時候我真想乾脆一不做二不休，去羅老頭家把產權證、土地證什麼的統統偷出來，反正它遲早屬於我。

其實，除了我的朋友夏小樂，也沒有誰看中那破房子。就是這個夏小樂總在我面前提這樣那樣的話，說什麼一手交產權證、一手交錢，弄得我蠢蠢欲動、煩躁不堪。

那一天，我們在塑料廠外面的場地上又遇見了，他再次舊話重提。「哥們，你什麼時候能把那個產證搞到手啊，價錢好商量。我這裡真的好急啊」

我知道他最近發了點小財，還換了新女友，人前人後牛逼哄哄的，卻不知為何盯上伯父的房子。它不在黃金地段，也不是什麼價值連城的深宅大戶，更非需要保護的文物建築。「他媽的，你到底看中那破房子什麼地方啊？」

「你以為是我想買啊──是蘇葒，她想開一間民宿 。在瓦當鎮看了一圈，就看中你伯父家那個位置。說房子建在山坡上，視野開闊、空氣清新，還可以推門見山。那些來自遠方的人肯定會喜歡的。」

蘇葒就是夏小樂新結交的女友，性子很直，不像鎮上別的女孩，一句話翻來覆去說上老半天，也不知道什麼意思。我對女人沒什麼研究，但每次看到她，總忍不住多看兩眼。

「原來是蘇葒看中那房子啊！」我心裡一陣激動。

「是啊，你小子還不快想辦法搞到手。你知道，女人們可都是想一齣是一齣，說不定明天就變卦了。」說著，夏小樂伸出那隻戴著金戒指的手，在我肩上狠狠地拍了幾下。

我的心忽然不安靜了。我一定要找到羅老頭，想辦法讓他答應這件事。羅老頭的店就在菜場對面。以前，他坐在那裡修理鐘表，幾年前不得不改行修手機 。如今，還有哪個年輕人的手機壞了，會拿去修呢？

沒手機可修的日子，羅老頭就來找我伯父喝酒。有一次，我看見兩人坐在橋洞下，一人手裡拎著一只酒瓶子，看見我，雙方都覺得不好意思，好像被我撞破了什麼見不得人的祕密。現在，大伯不在了，不知他找誰喝酒。

羅老頭果然不在修理攤上，問了邊上賣臭豆腐的小販，說是好幾天沒看到人影了。（一）