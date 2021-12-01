「你是說和那個女社會活動家，正在積極運作吧？」

「又怎麼樣？有本事你去運作！她要不是社會活動家，我還不跟她合作呢。藉助她的活動能力、社會關係，也是一種加槓桿，運用得當，四兩能撥千斤。看看我國內美院的同學，越是專業不怎麼樣的，這些年來越發財。我就不信賺不來大錢。」

「我奶奶常說，『別光看見賊吃肉，看不見賊挨揍。』國內各行各業的人情世故很複雜，做事千萬別過線，蹚渾水，到頭來一場空。」

「現在都二十一世紀了，還你奶奶說。我覺得你的見識越來越落伍，退化得跟你奶奶一樣，真是一個典型的家庭婦女。」洪力不屑地搖搖頭說。

「我知道如今在你眼裡，只有你合夥人那樣的社會活動家花蝴蝶，才稱得上現代女性，才被你欣賞。我真傻，當初為什麼要停下學業，回家生孩子當老媽子！否則我早當上正規學校的老師，不必被你說成業餘的，讓你和你媽瞧不起。」顏清凡說著、說著，又覺得呼吸困難，快要窒息了。

「咱倆吵架，你把我工作上的合夥人扯進來幹什麼？你是不是真喝多了？可笑。」說著他故作瀟灑地嘿嘿一笑。

「洪力，我告訴你，我沒有喝多，腦子清醒得很。你說話放尊重一點。我現在雖然是家庭婦女，但也有我的尊嚴。你欣賞你的合夥人，整天給她點讚，那是你的自由。但這也足以表明了你的人生態度，趨炎附勢、投機取巧、庸俗勢利。」

嘿嘿，洪力又笑起來，不過聽著很尷尬。

「顏清凡，你罵起人來一套一套的，不當老師真是可惜。」

「我也這麼覺得，謝謝鼓勵。我準備一回美國，就去申請學校，把沒修完的最後一學期讀完，然後找一份雙語老師的工作。」（五七）