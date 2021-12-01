我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

賣房行不行（全文完）

真泥

「第二高的offer也不太靠譜。你看他把過戶日子訂在兩個月以後，還要求房屋檢查和銀行估價附帶條款，就怕夜長夢多啊！」

姍姍覺得自己對房地產一竅不通，她接受了梁燕幫她選擇的買家。這個買家顯然手頭富裕，下了百分之二十五的首付，又沒有任何其他附加條款。

七月一號那天，公寓終於過戶了。那天陽光火辣辣的，雖然有風，卻是那種悶熱得讓人難以透氣的風。這絲毫不影響姍姍清爽明朗的心情。拿到產權公司開的支票，她高興得手舞足蹈，將梁燕擁起來轉了好幾圈。

她打算回家之後，就下單訂食品車。雖然Delta變異株正在肆虐、雖然她還無法預估餐飲業的前景，但她還是充滿希望。她相信會有happy ending的，只要她努力。就像她來美國後走過的一步步，從買房到賣房，從打工到自己可以做個小老闆。就拿這次賣房的經過來說吧，雖然是一波三折，還不是迎來了圓滿結果嘛。

過戶之後，梁燕回到辦公室。她感到一絲輕鬆。又一個客戶的業務完結了，可以從她的工作清單上劃掉，給她減掉了一份肩上滿載的重負。她幾乎是機械地不自覺活動了一下肩膀。這個濕熱的季節，使她覺得室內長久被空調虐待的空氣有點窒悶。

她打開了窗戶，想換些新鮮空氣。窗外一陣旋風吹進來，吹得桌面上那一落打印出來的offer，紛紛向四面飛散。那一張張雪白的紙上，印有孕婦的焦灼、打工女的懇求、小男孩的期盼。

一片片雪白的紙張在風力的鼓動下打著旋，被看不見的力量呼呼啦啦地推搡著，時而向上、時而向下，在無形的氣流中飄移著、掙扎著，最終散亂零落了一地。（全文完）

支票 房地產

上一則

樂於作育英才推掉片約 陳湘琪活出不後悔的人生

下一則

香港之寶姚卓然

延伸閱讀

我的打工生活

我的打工生活
參與國會暴動 加州男賣房逃到東歐 尋求政治庇護

參與國會暴動 加州男賣房逃到東歐 尋求政治庇護
參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護
買房賣房搬家忙 旺發為你排憂解難

買房賣房搬家忙 旺發為你排憂解難

熱門新聞

黛安／圖

是美夢還是噩夢？（上）

2021-11-26 02:02
黛安／圖

是美夢還是噩夢？（下）

2021-11-27 02:02
義大利駐台外交官紀大為談披薩。示意圖。圖／Pexels

創新披薩行不行？義駐台代表：鳳梨先不要

2021-11-28 12:37
李偉文早已啟動退休進行式，認為第三人生的重點是重新探索自己，也是追求夢想的另一個起點。（記者許正宏／攝影）

「一生玩不夠」 李偉文早早啟動退休進行式

2021-11-29 06:00
黛安／圖

我是他的記憶

2021-11-23 02:02

歐陽走了

2021-11-27 02:00

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣