「家裡乾乾淨淨、孩子健健康康，都是誰做的？是機器人嗎？像個員警似盯著我，什麼意思嘛！辛籽找我出來，本來我們很少喝酒，但心裡實在很煩，不過喝了一點，就被你抓到。你說，如果你願意跟我坦誠相待、好好說話，而不是三言兩語的敷衍，我會去喝酒嗎？我一點不覺得酒有多好喝，越喝越頭暈，心情更糟糕。」顏清凡用手捂住胸口說。

「說我像員警，我看你才是，簡直像是偵探。整天疑神疑鬼，誰受得了？我們老夫老妻了，又有兒子，放心，我不會跟你離婚。我對你要求不高，只有三點。第一，在家裡照顧好孩子；二，從今以後，不許喝酒；三，盡快把駕照 的麻煩處理好。就這三點要求，難嗎？能做到嗎？我看是個正常女人，就能做到。」

洪力說話的口氣像一個領導，而不是一個丈夫。臉剛刮過鬍子，顯得更加鐵面無情。

顏清凡瞪著他說：「別用教訓人的口氣跟我說話。我看你回國之後，脾氣越來越大，不近人情。誰沒有心情低落的時候，出去跟好朋友聊聊天怎麼了？值得你這樣訓話嗎？還說我不是正常女人。我倒想請教一下，在你的心目中，怎樣才算是正常女人？」

「你不要抓住我一句話，往牛角尖裡鑽。我的意思是，你別動不動就出狀況，扯我後腿。你說我變化大，我看你才是。你年輕時明明挺有上進心的，現在怎麼全變了。乖乖的，讓我省點心。我想抓住機會，把公司業績搞上去，對你我都好。奔五十的人了，再不加把力，這輩子只能過平庸生活。聽說一家業界大公司準備上市，目前正四處物色有前途的同行，打算收購，我們正在積極運作當中。」（五六）