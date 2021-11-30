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村長不知從哪弄來幾位老闆，承包了我們村幾十畝地，用於興建廠房。我家菜地剛好在這個範圍內，也就是說，我暫時失業了。村民們分到不多的一筆錢，以後每年有租金 分紅。近郊就這點好，機遇隨時會出現。

不知是村長深謀遠慮，還是突發奇想，他組織突然閒下來的村民，到我居住的小山清除野草、翻土施肥，撒下油菜籽，引自來水上山灌溉，又平整山頂，鋪上碎石子，安裝彩燈，建成露天燒烤場……山的另一邊，往西過去一點點就是大馬路。村裡在那邊山腳下，投資 建了間規模很大的農家土菜館。

我們梁丙子村英明偉大的領頭人，村委梁建業主任，即將帶領村民走上富裕之路。

託村長的福，我的小木屋終於通了電、通了水。夜晚大放光明的小屋令我有農奴翻身做主人的感覺。生活方便了許多，起碼不再用柴火燒米飯。柴火米飯好吃，但不好控制火候，我經常把飯煮焦。

惠融不知從哪給我弄來一個舊冰箱。他還打算給我買電熱水器，但去到商場一看，電熱水器那麼大、那麼重，我薄薄的木牆掛不住，只好作罷。

惠融說：要不然買個用煤氣的熱水器吧！煤氣罐我幫你扛上山就好。

我說：算啦、算啦，我一個老農民，沖涼水澡也沒什麼大不了。

惠融說：叔呀，你都已經這一把年紀，要對自己好一點。

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推翻祖屋重建項目完成，三勇搞了個簡單的儀式，算是入宅大吉。然後他找藉口把我支開，鎖上大門，帶著他的狐狸精女友回城裡，繼續做他的偏門小生意，像他兩位哥哥那樣，不讓我搬進新屋住。

最大的孫子，即大勇四歲大的兒子，跟隨父母一起回來參觀三勇的新居，叫嚷著要去看看爺爺山上的房子。（一一）