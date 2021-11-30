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賣房行不行（五）

真泥

幸好超市都還在營業，她就在超市打工，掙最低工資。她和男友很快就要結婚了，他們共同努力，終於攢夠了首付，希望有自己的一片新天地。他們非常喜歡這套公寓，這是他們第一次給offer，多麼盼望公寓的賣家能讓他們如願以償。

姍姍自己也是文科出身，她回想著自己初來美國時打工、攢錢、買房的經歷，不免感同身受。幸運的是，她趕上了2008年以後的房市大蕭條，使她以幾萬的低價，陸續買到幾棟銀行拍賣的公寓，不僅自己有了安身之所，還做上了小小「包租婆」。她深知掙最低工資攢錢買房，是多麼艱辛不易。

她的思緒開始在這個打工女和期盼自己房間的小男孩之間游移不定。可是隨著她閱讀更多信件，最初的惻隱之心卻被越來越多地注進了涼水，漸漸由著那些懇求越沖越淡。市場是殘酷的，有時挫敗賣家，如2008年後的房市大蕭條；有時又對買家無情，像今年這個疫情中初初解禁的市場。

姍姍最終還是被出高價的買主吸引了，她的眼睛停留在那個最高offer上。

正當姍姍猶豫不決之際，梁燕打來電話，和她商量接受哪個offer的事。

「別受那些信件影響。你知道嗎，這在房地產業界已經是一種潮流，稱為love letter。現在很多房地產經紀人都在上市時明確表示：No love letter。」

梁燕接著幫姍姍分析了每一個offer。

「最高offer只有百分之五的首付，這個低得不能再低了。說明買家經濟非常拮据，萬一在哪個環節掉鏈子，怕是一點迴旋餘地都沒有。」梁燕以「我的一個客戶」為名，把小凡賣公寓失敗的經過講給了姍姍。（五）

大蕭條 房地產 美國

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