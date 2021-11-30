顏寧儀／圖

到了沒有月台的車站，或者月台比火車短的時候，列車長會在車廂的門口放一個墊腳的樓梯，好讓乘客方便走下來。

列車長爽朗的聲音、明亮的眼睛、敏捷的動作和輕巧的手勢，就像雪地裡的一陣暖風。

冬天不是一個季節，只是一種心境。

當我們到達尼加拉瀑布火車站時，我也使用了列車長準備的樓梯下了車，走到和火車鐵軌一樣高的地面。

火車軌道旁就有兩三輛計程車等著，我毫不猶豫地上了一輛。

雖然我的腦海裡出現「我又來到尼加拉瀑布」這樣一個念頭，但我知道，沒有人真的能重遊任何地方。沒有一個地方不是無時無刻不在變化，包括我們每天回去的家。

三十多年前，我和父母去過一次尼加拉瀑布。在擁擠的人群中，各種呼喊的聲音蓋過了瀑布。我沒有聽到瀑布的聲音。

十多年前，我又去過一次瀑布，雖然感受和小時候極大不同，但所見所聞、所感所受，都不會重演。就連我自己，都不再是同一個人。那一次，我還是沒有聽到瀑布的聲音，因為腦子裡的噪音蓋過了瀑布。

司機載上我，邊開車邊說：「你應該夏天來啊！怎麼冬天來？」

「我以前在夏天來過了。再說，大家都夏天來，你賺什麼錢啊？」我說著，心裡想的卻是，我還沒有好好地體會過瀑布。

「哈哈哈！開玩笑的嘛！看你冷得打哆嗦。夏天瀑布好看。」

「冬天也好看啊！」

我一邊享受著車裡的暖意，一邊想起曾經在西班牙度過的陽光明媚的冬天。當一個人感到孤獨、迷惘和失落時，即使是灑在馬德里太陽門廣場上的陽光，也無法融化心中的冰柱。冷就是冷，什麼季節都是冷。

我在酒店安頓下來，馬上就出門遛達。路上的積雪已經被來往的車輛壓成泥漿，我踏著重重的腳步，心卻很輕。

附近只有一家餐廳，看起來像西班牙小吃和葡萄酒。餐廳的霓虹燈招牌和晚霞一樣漂亮，我還以為天還沒黑。

我走進餐館，發現有桌子的地方已經坐滿人，只有吧檯還有空位。

「明顯這是專為我留的位子，最後一個。」我說著坐了下來。

「最後的最好。」酒保說，笑嘻嘻地遞給我一張菜單。

「這個餐廳在雪裡看起來好超現實啊！」我感嘆道。

「那要看你的現實是什麼了。」

「不知道，希望跟你的不會差太遠。」我說著翻開菜單，聽到酒保在笑。

「我的現實是面對一個在點菜的人，正在跟我說話。」酒保不僅友善，還很幽默。

我點了西班牙蛋餅、兩個小菜和一杯葡萄酒，還沒吃就看飽了。

「來看瀑布？」酒保問。

「來吃飯。」

「哈哈，對。」

「每次一下雪，我就覺得不管到哪裡，都像在走迷宮。我本來就很能迷路，一下雪，就更找不著北了。」

「你卻一眼就看到這個餐館。」

「是的。」

「我們總是能到該到的地方，不用擔心。」

「我經常覺得，世上的路沒有一條行得通。好比一個沒有出口的迷宮，怎麼走都走不出去。」

「肯定有行得通的路，不過它可能不在世上，而是通往另一個地方。」

「也是。不過也不是非要有路才能通行嘛！對吧？」

「是啊！有食物就可以。」酒保給我端來酒，上了菜。

「太好了！多謝。」我開始用餐。

我不喜歡邊吃邊說，酒保也安靜了下來。我偷偷瞄一眼，看看他是否還在。因為剛剛的對話讓我覺得我是對著鏡子在跟自己聊天。

「好吃嗎？開心吧？」酒保笑咪咪地問。

「很棒！」我點點頭，又看看他。

晚飯後，我準備跨過邊境 去加拿大 。我順著指標走，卻在一個停車場繞了半天，找不到橋的入口。附近有一家百貨商店，服務員看見我進門，還沒等我開口，就比手畫腳地說：「去加拿大嗎？那邊！停車場的角落有樓梯通到關口。」

「多謝！」我轉身又推開門，心想一天不知道有多少人來問同一個問題呢！還沒問，答案就來了，真是神奇。

按照服務員的指示，我很快就找到了彩虹橋的入口。

黑濛濛的夜幕下，看不清整個瀑布，但是有些地方打了彩色燈光，非常美麗。水聲隆隆、風聲呼呼，大瀑布的雄偉壯觀，不需要眼睛也能感受到。（二）