我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國加大打擊#MeToo運動？彭帥只是其中之一

防疫漏洞？南非航班不停飛 公民、綠卡可返美

中年心事（五五）

海沂

顏清凡也抓起一把沙子，看看沙粒，又看看辛籽說：

「很有道理。」

「我再跟你講一個道理，什麼都是假的，只有你的孩子是真的。女人經濟獨立了，完全可以不要男人。聽說有個女明星儲備了自己的卵子，想當媽媽的時候，選一個精子就行，根本不需要男人整天在身邊煩你。在我的婚姻裡，我覺得自己沒做錯什麼，只是特別對不起女兒，沒能在她成長的每一個階段，好好陪伴她。不然今天在酒吧裡，那個男的敢對我女兒瞎嚷嚷，說她鋼琴彈得不好？」

「一個醉漢，別老想他了。我兒子雖然一直在練小號，但也吹得一般般。他要是在酒吧裡吹，一樣可能被喝倒彩。」

顏清凡的話，似乎沒能讓辛籽感到釋懷。

「她本來是一個天才孩子，可能被我，更被許偉強，給打壓耽誤了。」

顏清凡不置可否地看著辛籽。

「天才是天造之才，生而知之、通之。怎麼會被耽誤呢？」

「我們中學課本裡的〈傷仲永〉，不就是講一個天才被父親給耽誤了嗎？」

「媽媽、阿姨，披薩餅和南瓜湯都上來了。」許心超從酒吧裡跑出來喊她們。

她們回到酒吧，看見洪力坐在吉米邊上。

「你，你怎麼來了？」顏清凡吃驚地說。

「我打幾次電話，你就是不回。又給吉米打，他告訴我的。」

辛籽兩杯威士忌酒下肚，慢慢地酒勁上來。她已經醉了，趴在桌子上，之前叫的披薩一點沒動。

洪力結過帳，先把辛籽和她女兒送回家。開到洪力父母家樓下，他讓吉米下車，藉口有事，在車裡跟顏清凡吵了起來。

「你還有點當媽的樣子嗎？竟然帶著孩子出去喝酒。我懷疑你在美國也好不到哪去，怪不得在家門口都能出車禍。」（五五）

美國 車禍

上一則

布袋戲鉅片「柔琴似水II」開拍 大師授課帶民眾一起拍

下一則

小熊貓

延伸閱讀

中年心事（三八）

中年心事（三八）
中年心事（三七）

中年心事（三七）
中年心事（三二）

中年心事（三二）
中年心事（三一）

中年心事（三一）

熱門新聞

黛安／圖

是美夢還是噩夢？（上）

2021-11-26 02:02
黛安／圖

是美夢還是噩夢？（下）

2021-11-27 02:02
連鎖速食店賽百味Subway創辦人之一巴克18日辭世，享耆壽90歲。（取自Subway）

「千元創業到全球4萬據點」Subway創辦人巴克90歲辭世

2021-11-21 21:27
黛安／圖

我是他的記憶

2021-11-23 02:02
義大利駐台外交官紀大為談披薩。示意圖。圖／Pexels

創新披薩行不行？義駐台代表：鳳梨先不要

2021-11-28 12:37
倩華／圖

老媽的傷心事

2021-11-21 02:02

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」