顏清凡也抓起一把沙子，看看沙粒，又看看辛籽說：

「很有道理。」

「我再跟你講一個道理，什麼都是假的，只有你的孩子是真的。女人經濟獨立了，完全可以不要男人。聽說有個女明星儲備了自己的卵子，想當媽媽的時候，選一個精子就行，根本不需要男人整天在身邊煩你。在我的婚姻裡，我覺得自己沒做錯什麼，只是特別對不起女兒，沒能在她成長的每一個階段，好好陪伴她。不然今天在酒吧裡，那個男的敢對我女兒瞎嚷嚷，說她鋼琴彈得不好？」

「一個醉漢，別老想他了。我兒子雖然一直在練小號，但也吹得一般般。他要是在酒吧裡吹，一樣可能被喝倒彩。」

顏清凡的話，似乎沒能讓辛籽感到釋懷。

「她本來是一個天才孩子，可能被我，更被許偉強，給打壓耽誤了。」

顏清凡不置可否地看著辛籽。

「天才是天造之才，生而知之、通之。怎麼會被耽誤呢？」

「我們中學課本裡的〈傷仲永〉，不就是講一個天才被父親給耽誤了嗎？」

「媽媽、阿姨，披薩餅和南瓜湯都上來了。」許心超從酒吧裡跑出來喊她們。

她們回到酒吧，看見洪力坐在吉米邊上。

「你，你怎麼來了？」顏清凡吃驚地說。

「我打幾次電話，你就是不回。又給吉米打，他告訴我的。」

辛籽兩杯威士忌酒下肚，慢慢地酒勁上來。她已經醉了，趴在桌子上，之前叫的披薩一點沒動。

洪力結過帳，先把辛籽和她女兒送回家。開到洪力父母家樓下，他讓吉米下車，藉口有事，在車裡跟顏清凡吵了起來。

「你還有點當媽的樣子嗎？竟然帶著孩子出去喝酒。我懷疑你在美國 也好不到哪去，怪不得在家門口都能出車禍 。」（五五）