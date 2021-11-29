那次伴隨惠融病癒回家的，是採蓮丈夫的骨灰。這個令人同情的男人，被病魔折磨多年，拖累了家庭多年，離世，未必不是解脫。

我像本家親人一樣，幫採蓮操辦了她丈夫的後事。之後我不再避忌，光明正大進出採蓮家，與她的，也是我的兒女的關係，漸漸變得自然和融洽。在此之前，採蓮的家婆已經去世，不必經歷白頭人送黑頭人之苦。採蓮七、八十歲，整天在家中靜坐不動的家公對我雖不怎樣熱情，但也不至於反感，每每見到我出現在他家，都說「來了呀」。每次都是這三個字。

在山上居住，我白天的生活還是跟以前一樣，天一亮幹活，不是給菜澆水施肥，就是去城裡賣菜。我原本是個工匠，會打家具、農具，會用竹子編很多農村家庭實用的東西，靠手藝養大了三個沒良心的兒子。後來塑膠用品代替了竹編家庭用品，機器家具、農具替代了手工製作，我回到田間種地。

還好我們梁丙子村離縣城近，蔬菜 種出來以後不愁銷售。菜農比木匠辛苦，而且菜賣完了以後，得到的僅僅是手中又髒又潮濕的小鈔，沒有工匠完成作品以後的成就感，但我總算衣食無憂。

村裡人說我養了三個如此出色的兒子，怎麼不挽起雙手，像地主老爺那樣生活。我說可不能過混吃等死的生活！旁人哪裡知道，三個兒子除了過年象徵性給我幾百元之外，平時對我不管不顧。偶爾大發善心拿點什麼回來給我，無非是他們穿舊了的衣服、鞋子。

三個兒子壓積於心底的，對我的怨恨，隨著時間的推移，不僅未能得到消解，還變本加厲。在兒子們還年幼的時候，我把本應全部給予他們的愛，分了不少給別個，半公開地照應採蓮和她的孩子，令我家裡的三個孩子，經歷過許多不堪的心理折磨，以及村裡無聊閒人的羞侮。（一○）