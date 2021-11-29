可是文蘭沒理會梁燕的勸告，執意以最高的價格買下了這棟房子。她此時的心態和價值概念已經與當初買黃英的房子時，大不一樣了。

梁燕目睹了許多類似的客戶，他們在交易過程中，心理發生著跌宕起伏的變化。她感嘆，當人們的渴望不能如願以償時，竟會如此加倍放大，似火灼燒，在心理形成難以抗拒的壓力。最終使情緒完全代替了理性，做出極端反應。這或許就是為什麼很多買家，偶爾也會有賣家，在他們屢遭挫敗後，採取與當初天差地別的態度吧！疫情 解禁之初，特殊的房市環境又推波助瀾，使這種心理落差更為加劇。

梁燕的思緒又回到姍姍，她揣摩著姍姍面對那十個offer，會是什麼樣的心態。她與姍姍並不那麼熟悉，不十分了解她。姍姍經歷了一場和莉亞之間的風波、經歷了那麼長時間翹首等待之後，她還會比較淡定嗎？

回到家裡，梁燕疲憊已極。她拿出手機 ，聽取那些錯過了的電話留言。她又打開微信 ，忙了整整一天，還沒顧得上查看，各個群裡已經爆滿了信息。她軟綿綿地倒在沙發上，以她特有的快速掃描瀏覽，掃著、掃著就睡過去了。她就這樣蜷縮在沙發，和衣睡到凌晨。

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第二天一早，姍姍看到郵箱裡，又多了好幾封來自梁燕的郵件。她趕緊一一打開，閱讀還沒讀過的offer。

在幾封買主附帶的信中，有位在超市打工的年輕女子的信引起了姍姍共鳴。信中訴說，她因喜歡文學，修了英文專業。去年畢業後，正趕上疫情引起的百業蕭條。本來英文專業就與飯碗沒幾毛錢關係，在疫情期間，許多企業都裁員的情況下，就更找不到工作了。（四）