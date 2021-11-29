顏寧儀／圖

1 有種東西叫做雪

我十二歲的時候，第一次在紐約過冬天，也是我第一次見到雪。

雪和我的初次見面，是安靜而溫柔的。

雖然記憶中彷彿有人喊道：「下雪了！」有我穿起靴子出門的「登登」腳步聲，有母親說的「拍照、拍照」，還有父親按下相機快門的「喀擦喀擦」聲，在我看到雪花的那一刻，整個世界卻一點聲音都沒有。

我終於觸摸到那從天而降，輕盈潔白的東西。我在照片和電影 中見到過、在故事裡讀到過，也聽人說過，卻無法想像它真實的樣子，更想像不出靠近它的感覺。

當我終於看到雪的時候，才發現它有許多不同的形狀和質地，有的像羽毛、有的像棉絮、有的像麵粉、有的像刨冰。

我很快就習慣了雪的樣子和觸感，但我花了很長的時間，才學會如何在暴風雪 後的街道上穿行。

冬天不能幫我們清理生活中的瑕垢，但大雪可以蓋住街道上的污泥。白雪覆蓋的街道顯得安寧純淨，鏟雪車和行人經過之後，比下雪之前更雜亂無章。

高中的某一天，我仍在學習雪後的穿行技術。

「踩在新鮮的雪上！」我正一腳踩在已經有腳印的雪地上時，路邊的一位老先生對我喊道。

老先生指了指腳印旁邊一些尚未被踩過的雪說：「被踩過的地方容易滑倒。」

我以為被踩過的路會好走一些，其實不然。已經被踩過幾次而且融成冰沙的地方，很容易滑倒，尤其在被壓縮成冰之後。柔軟的雪一夜之間就能變成堅硬的冰，美麗的幻景瞬間就能變成噩夢。

被暴風雪困住時，我們往往責怪雪。但它只是覆蓋了我們建的路，這些路究竟通往何方呢？也許路不在腳下，而在天上。

不知道從什麼時候開始，雪對我來說，變得像陽光一樣自然。早晨醒來，無論我看到的是太陽還是雪，心情都是平靜的。

在城裡，我喜歡看著穿大衣的人們過馬路的樣子。他們戴著手套或把手放在口袋裡，行走時衣角在風中揚起，帽子和衣領或圍巾中間，露出紅紅的臉頰。

在郊區，我喜歡看雪地裡的農舍靜靜休息的樣子。它工作了一年，和農民一起睡在他們耕作的土地上。

2 回到尼加拉瀑布

到了感恩節前夕，紐約市 的樹就差不多掉光葉子了。落花、落葉，接下來落的就是雪。

對於在原地生活的人，四季的鐘是繞著圈圈走的，不斷地畫著圓。但是從遠距離看，地球上所有的季節都是同時存在的。

假如這時候，紐約市還沒有出現雪，只要往北走，走得夠遠就能見到。季節不動，人可以動。我們只要走到不同的地方，也就進入了不同的季節。

那年感恩節，我搭上一路開往加拿大的火車北上。雖然我不是覓雪而去，但想到被雪雕琢過的風景，心裡稍稍有點激動。

我一大早就出門，到了火車站時，天還是暗的。

「嗚！」響亮的火車笛鳴像一束光劃破天際。

隨著火車的前行，天越來越亮，雪跡也逐漸顯現了。從薄薄的雪到厚厚的雪，到厚厚的雪上飄著更多的雪。到水牛城時，外面已是白茫茫一片。

天氣預報總是聽起來那麼遙遠，天氣的變化卻發生在瞬間，不斷取代還來不及品嘗，也沒有機會習慣的舊場景。

火車停在某一個站點時，我看到列車長走到月台上。他是一個非常英俊的年輕人，戴著橙色的防雪眼鏡。雖然他戴著防雪眼鏡，由於鏡片顏色很淺，我還是看得見他的眼睛。那雙眼睛不知道看過這一路風景多少次的變化呢！

雪很刺眼，有時候比陽光還亮。我是在上年紀，並且鏟了自家雪多年以後，才感覺到被雪灼傷眼睛的感覺。年輕的時候，覺得防雪眼鏡很酷，現在戴上它絕對是為了保護眼睛。

人們的價值觀往往隨著時間的推移而改變，也常常固執地拒絕變化！善變與固執都很強悍，但是它們的強悍無法損壞飄浮在時間之外的美麗，比如我看到列車長的眼睛那個瞬間。

列車長宣布站名時，聽起來就像在唱歌。他總是很俏皮地拉長最後一個字的倒數第二個音節。開往雪境的火車，裡面春意盎然。（一）