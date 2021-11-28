辛籽心裡千頭萬緒，剛想開口告訴顏清凡，許偉強要跟她離婚的事，顏清凡突然叫起來：「快看、快看，是我們公司的船吧：現在應該說是你們公司的大船。」

辛籽望見海面上緩緩駛來一艘大型貨船，定睛細看船頭的標誌，正是他們公司的船，她馬上舉起手機給大船拍照。

「上星期加班加點，確認倉位，今天終於按時離港了，真高興。以後我要常來海邊看看，調節一下心情。」

「這也是我愛看大海的原因。」顏清凡看向遠方，若有所思。「你發現沒有，Q城的男人，說是憨厚善良、熱情豪爽，實際上虛偽勢利假仗義，而且很喜歡不分場合地批評貶低老婆，想藉此來樹立自己的所謂大男人形象。洪力就愛在他媽面前貶我，說我是家庭婦女。」

「許偉強已經沒什麼形象了。」辛籽憤憤地說。

「起碼你對許偉強瞭若指掌，我現在卻是越來越搞不懂洪力。他在上海一天到晚幹些什麼、跟誰在一起，我一概不知道，更搞不清楚他哪句話是真、哪句話是假。」

顏清凡有點洩氣，覺得自己在朋友面前矮了半截。她大部分的信用卡 都是洪力的，她持副卡。家裡買大件東西都得和老公商量，雖說從沒被拒絕買這買那，但老公在國內的各種花銷，她卻無從查證。特別是大半年前她在家門口出了一次車禍 ，因為酒駕，而且造成居住小區停電，她不但被吊銷駕照 ，還被電力公司告上法庭。請律師打官司花掉好幾萬美金！她被老公罵說連一個家庭婦女都當不好，讓她的自信心備受打擊。

「男女之間的感情從來都是真真假假，誰也抓不住。你看這手裡的沙子，你越攥得緊，就越是抓不住。」辛籽用她粗糙的小手抓起一把沙子說。（五四）