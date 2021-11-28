將買回來的肉切成很小塊，放點艾根或折耳根（魚腥草），或放點海帶，煲一鍋湯，全家人吃得美滋滋的，平均一個人不到半兩肉。生活條件較好的家庭一個月可吃上幾次肉，我家裡條件不許可，一個月只能吃兩次。現在想起來，眼淚會止不住地流！

1988年8月，我來到深圳羅湖東門中興路一市場賣糧油副食品。當時那個市場是新建的，沒賣肉菜，一天看不到幾個人在市場行走。那間小店是我二哥的，他因調到國企上班，承包給我和我大哥做。我與我大哥靠送貨到附近的工廠、酒樓掙錢。主要賣江西冬米和絲苗米兩個品種，批發一斤賺一分錢，零售一斤賺五分左右。

大約從九月份起，大米開始漲價，江西冬米從五角一斤長到一元六角。突然有一天，工商部門幾十人來檢查，要求我們江西冬米只能賣一元一斤，如果能提供原產地採購發票，可以賣更高的價格，但不能超過10%的利潤 。我們在深圳筍崗火車站倉庫批量買入江西冬米的價格是一元五角一斤，零售一元六角一斤，利潤還不到10%。但這個價是不允許賣的，強制賣一元一斤！

生意無法做了，只好轉讓小店。我回家過春節，之後讀了四個月的書，又參加高考 。

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別看惠融現在對我，比我親手養大的三個兒子都貼心，小時候他可不這樣。自從有人跟他說過，他和惠珍長得像我以後，他開始躲我，每每見到我走近就跑開。有時我去田裡幫採蓮幹活，他氣鼓鼓地站在一旁，做出要用鋤頭敲碎我狗頭的樣子。

直到十五歲那年，他法律意義上的父親病危，採蓮日夜在醫院守護。他在學校踢球弄折了腿，我在醫院衣不解帶照顧他，直到他生活能自理。從那以後他認可我，做為他生物學上的父親。（九）