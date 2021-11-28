她與棋聖的合影（全文完）

很多人都這樣問過，他在書中統一答覆：需要解釋的關係，是一盤救不活的棋。哦，對了，你在網上看到了吧？他再婚了，新娘是我當年的年紀！

你當年可沒穿過那麼緊身的大紅超短裙！

子瑩和沐帆相視噗哧一笑。沐帆說：我媽當初不同意我嫁給棋聖，希望我找一個搞科研的。上大學時，我請幾位外地同學到家裡吃飯，我媽對禾屏的印象最好。

子瑩的心重跳幾下，這是禾屏從未分享過的插曲。

我和他就差向對方邁出一小步，但他把棋聖請來了。沐帆說，你看，命運多有意思。

如果禾屏此刻在座，會有什麼感受呢？子瑩想，是不是每個人都追尋命運，或者只像風一樣地飄遊？也許兩者同時發生。

上車時間到了，沐帆把牛皮紙袋放進了自己的雙肩包。

當天的遊覽結束後，子瑩站在大巴門口，向每一位遊客道別。因為很少遇見回頭客，道別，在某種意義上等同於永別。

沐帆說：子瑩，我會記得薩凡納。

子瑩望著她的背影，才意識到彼此並沒有交換聯絡信息。

子瑩開車駛進了自家所在的社區。附近的房子都是最近一、二十年建的，外表簡潔、內在實用，不像老城裡的房子，動輒就有兩三百年的歷史，還必須小心翼翼地維護。她每日歸來，都彷彿經歷一場小小的時光旅行。

丈夫的書房沒開燈，門虛掩著，他的呼吸聲似乎從縫隙間傳出來。人機對弈正在進行嗎？他說過，棋子是有限的，可是千古無同局。子瑩隔門打了個招呼，吃過他為自己準備的晚飯，走進臥室，躺到床上。追蹤報導沐帆和棋聖的念頭，還有白日裡的談話，如最後一粒落在夢枰的墨黑棋子，陷入無邊的沉睡。（全文完）