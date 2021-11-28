吳孟芸／圖

比較下來，她感到出價最高的那個買主，並不一定是最好的選擇。她和這個代理人打過交道，她有一種不祥的直覺。她想起一個月前發生的一件事。

那正是房市最火的時候，小凡的一臥公寓以八萬五千美金上市了。這所公寓地處偏遠雜亂的區域，不是很安全。從所在地區來說，這麼高的上市價格對市場已是極大挑戰。

意外的是，在眾多買主的出價中，竟有一個買主願出十萬！看來這個買主真是買房心切，想以高價壓過其他人。可他出的首付卻只有百分之十，又要求銀行的房屋估價做為附帶條款。雖然買方持有銀行保證貸款 的協議書，憑著經驗，梁燕還是隱隱感到這個買主不夠穩妥。她建議小凡考慮另一個買主。

「這家出價只少三千，成交的機率要大得多。」

「那怎麼行，一分也不能少！市場競價給我機會，現在賣房不就是為了賺嘛。」

沒想到銀行對房產的估價只有九萬，比買主的offer少了一萬。貸款金額是跟著銀行估價走的，也就是說，買主只能從銀行獲得依照百分之十首付和九萬估價開出的貸款，差的金額要買主自己籌。可是這個買主拿出百分之十的首付已經是盡了洪荒之力了，哪裡有多少餘錢？

買主代理人只好找梁燕協商，如果賣方肯把售價降低五千，他們就能成交。

「我們是誠心誠意想買的。」

梁燕試著勸小凡降低售價以求成交，可小凡想，誰知買主是不是裝窮耍花招，再說還有其他offer呢，就決定賭一把，還是堅持那句話：

「一分也不能少！」

她沒料到買方確實已經燃盡了燈芯，僵持之下，買家除了退出，別無其他選擇。

猶如骨牌效應，一個買主退出，其他幾個買主不是另外買了公寓，就是失去了興趣，結果沒有一家買主願意保留offer。買主原有的強勢陣營轟然倒塌，售房以失敗告終。

看著賣房的計畫泡了湯，小凡傻眼了。梁燕更是萬分惋惜，只好稍加休整之後，將公寓重新上市。這一次為了能把公寓賣出去，小凡竟一反過去的固執，主動提出降低上市價格。

●

梁燕做完了姍姍的十個offer列表比較，給姍姍E-mail了過去，已經過了午夜。在開車回家的路上，她想著該如何說服姍姍，放棄那個出價最高的買主。她可不希望姍姍重蹈小凡的覆轍。

路上車輛稀疏，路旁的街燈一盞一盞在汽車 擋風玻璃窗上向後劃過，使車內忽明忽暗。她記起曾經上過的一門心理學課，描述燈光與心理的關係。此時，她思緒起伏，正如那在車內明暗交替劃過的街燈光影。她腦海裡浮出她最近代理的一些客戶，驚異於那些客戶在交易過程中發生的巨大心理變化。什麼因素影響著他們呢？

梁燕曾經帶著她的買主文蘭，去看同是她客戶的賣家黃英夫婦的一棟獨立屋。一方面梁燕覺得這棟獨立屋特別適合文蘭，一對年輕新人還沒有要孩子的計畫，三臥的獨立屋對他們恰到好處。另一方面，由於梁燕同時是買方和賣方的代理人，她可以在房子上市之前讓雙方達成協議，避免和外面市場競爭，互惠雙贏。

梁燕建議文蘭以二十九萬五千，買下黃英夫婦的獨立屋。黃英同意了，可是文蘭卻覺得太貴，一直沒答應。臨到上市前一天晚上，文蘭忽然開了竅，同意梁燕提出的價格買這棟房子。黃英覺得文蘭朝三暮四的，不願再接受文蘭，就對梁燕說，已經都準備上市了，讓她明天跟著市場一塊兒買吧！不料房子上市以後，有個買家願出三十一萬，文蘭自是追悔莫及。

梁燕繼續帶文蘭看房，可是她們看好的幾棟房子，沒有一個搶到手的，全都輸給了競價更高的買家。接連不斷的失敗使文蘭越來越焦慮不安，她無法再承受被競爭者擊垮的失望與空落。接下來，在給一棟三十三萬上市的房子提offer時，她的出價竟然比買主的要價一下子高出了五萬。

「你發瘋了嗎？這棟房子根本不值得你出這麼高的價！」（三）