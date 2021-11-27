「起碼洪力心裡還有你和孩子，肯為你們付出。」

「我現在就特別需要被表揚稱讚，找回自己的存在感。」

「夫妻間互相表揚，是不是有點虛偽啊！」

辛籽想起許偉強的種種，又忍不住說道：「他經常一個人關在房間裡上網，可以一個星期不出門，也不跟我說話。他說是在網上搜索，搞市場調研，實際上是在看婆婆媽媽的電視連續劇。看過之後還跟別人電話討論，一說就是大半天。」

「天呢，我無聊時也看婆婆媽媽的電視劇，真的會上癮。」顏清凡笑起來。

「你說話做事，一切正常。許偉強的問題是，他精神狀態不對勁，經常兩眼發直，我都不敢和他對視，他的眼神讓我害怕。可人家還覺得自己大有魅力呢。他看不起周圍的人，不願見老同學，越來越孤立自閉。去年有一天，突然找藉口說去參加校友聚會，你說我能信嗎？他明明是跑去外地，找那個女的幽會，以為我不知道？他信用卡 消費的資訊，銀行馬上發短信通知我，上網一查，一清二楚。他回家來又發一頓酒瘋，估計是跟那個女的不歡而散了。以前那個女的還打電話來罵我，指責我不理解許偉強，說都是我在壓制他，好像我該對他的不得志負全部責任。真是可笑！我猜那個女的，後來一定看清楚他是個什麼人了。」

辛籽從來沒向別人講過許偉強這麼多事，她今天打電話請好友出來訴苦，是因為昨天接到法院通知，許偉強提出離婚，並要求分割房產。她一下子矇住了，整日為這個家打拚的是她，最有資格提出離婚的應該是她，許偉強卻打算坐享其成！（五三）