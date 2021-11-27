兩年後，豬肉檔老闆移民 ，惠融想頂下檔口自己做老闆，錢不夠。採蓮前些年給丈夫看病欠下的債務尚未還清，對兒子的困境無能為力。我交給惠融一張卡，一張用他名字開戶的銀行卡。從惠融一歲生日那天起，我給他辦了這張卡，定期存錢進去。

我說這些錢，原本打算給你用來上大學。你沒讀大學，我就想，到你結婚前再給你。現在既然你想做老闆，那我就給你──反正是替你存的錢，什麼時候給都一樣。

2019年7月，豬肉從十多元一斤瘋長到三、四十元，豬肉開始滯銷。惠融將賣剩的豬肉醃製起來，做成各種風味的臘味、燻肉，自家吃，或者拿去賣。

我說豬肉漲價，惠融你發大財了。

惠融說：「叔呀，我虧呢！賣豬肉掙的是差價，豬肉漲價誰掙了大頭我不知道，反正現在大部分賣豬肉的都虧錢，因為價格太高，豬肉天天賣不完！」

因為惠融拿來的這些愛心臘味和燻肉，我用手機 上網查閱與豬肉有關的事情，其中一位名叫鄧國龍的人，2020年2月24日發表在大埔網論壇的小故事挺好玩：

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1978年豬肉漲價、1988年大米漲價的故事

最近大半年，全國的豬肉價格從十多元一斤漲到四十元一斤，漲了三倍多。漲價的主要原因是受去年下半年非洲豬瘟的影響。其實在四十多年前，豬肉也曾在短時間內漲價三倍多，是現在很多年輕人不知道的。在1978年，我縣五花肉的價格約一元五角一斤，此價格幾年來波動不大。

記不得從1978年哪月份起，豬肉的五花肉短時間內漲到了四元一斤，排骨就更貴了，很多家庭吃不起豬肉！我母親到縣城買肉，經常只買一元錢的五花肉，用草繩綁住一小條肉，只有二兩半。（八）