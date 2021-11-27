我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

笛子與口琴（八）

李東文

兩年後，豬肉檔老闆移民，惠融想頂下檔口自己做老闆，錢不夠。採蓮前些年給丈夫看病欠下的債務尚未還清，對兒子的困境無能為力。我交給惠融一張卡，一張用他名字開戶的銀行卡。從惠融一歲生日那天起，我給他辦了這張卡，定期存錢進去。

我說這些錢，原本打算給你用來上大學。你沒讀大學，我就想，到你結婚前再給你。現在既然你想做老闆，那我就給你──反正是替你存的錢，什麼時候給都一樣。

2019年7月，豬肉從十多元一斤瘋長到三、四十元，豬肉開始滯銷。惠融將賣剩的豬肉醃製起來，做成各種風味的臘味、燻肉，自家吃，或者拿去賣。

我說豬肉漲價，惠融你發大財了。

惠融說：「叔呀，我虧呢！賣豬肉掙的是差價，豬肉漲價誰掙了大頭我不知道，反正現在大部分賣豬肉的都虧錢，因為價格太高，豬肉天天賣不完！」

因為惠融拿來的這些愛心臘味和燻肉，我用手機上網查閱與豬肉有關的事情，其中一位名叫鄧國龍的人，2020年2月24日發表在大埔網論壇的小故事挺好玩：

1978年豬肉漲價、1988年大米漲價的故事

最近大半年，全國的豬肉價格從十多元一斤漲到四十元一斤，漲了三倍多。漲價的主要原因是受去年下半年非洲豬瘟的影響。其實在四十多年前，豬肉也曾在短時間內漲價三倍多，是現在很多年輕人不知道的。在1978年，我縣五花肉的價格約一元五角一斤，此價格幾年來波動不大。

記不得從1978年哪月份起，豬肉的五花肉短時間內漲到了四元一斤，排骨就更貴了，很多家庭吃不起豬肉！我母親到縣城買肉，經常只買一元錢的五花肉，用草繩綁住一小條肉，只有二兩半。（八）

手機 移民

上一則

百老匯大師桑坦辭世 美音樂劇改革推手 史翠珊推特致意

下一則

感恩

延伸閱讀

華語藝人成天被迫選邊站 黃秋生糾正：不是站，是跪

華語藝人成天被迫選邊站 黃秋生糾正：不是站，是跪
「別搶購」中國4大部門喊話： 糧煤充足 好好安心過冬

「別搶購」中國4大部門喊話： 糧煤充足 好好安心過冬
新聞評論／蘇貞昌胡說八道 王美花、陳吉仲莫名所以

新聞評論／蘇貞昌胡說八道 王美花、陳吉仲莫名所以

歐盟禁萊劑 難道也反美？藍要蔡英文向歐洲訪團請益

歐盟禁萊劑 難道也反美？藍要蔡英文向歐洲訪團請益

熱門新聞

黛安／圖

是美夢還是噩夢？（上）

2021-11-26 02:02
連鎖速食店賽百味Subway創辦人之一巴克18日辭世，享耆壽90歲。（取自Subway）

「千元創業到全球4萬據點」Subway創辦人巴克90歲辭世

2021-11-21 21:27
倩華／圖

老媽的傷心事

2021-11-21 02:02
黛安／圖

我是他的記憶

2021-11-23 02:02

生死一瞬間

2021-11-19 02:00

遭遇騙子

2021-11-21 02:00

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆