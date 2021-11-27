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她與棋聖的合影（五）

曾曉文

不料他思緒不寧，執黑先行，以半目惜敗。無數謾罵彷彿西湖上突起的漩渦，又一次把他打翻到水裡，準確地說，打翻到墨水缸裡。

沐帆接著說：我媽愛面子，又好強。在我鬧離婚那段日子，很少出門，一直到事情了結，才去早市。有一天她遇見了一個女同事，那人陰陽怪氣的，問棋聖輸了，你解恨了吧？你女兒發了財，你怎麼還上這兒買菜？我媽火冒三丈，和對方爭吵，糊裡糊塗地動起了手。那女人操起拉麵攤上的一根擀麵杖，把我媽的頭打傷了， C T檢查，右枕骨線形骨折，後來大病小病不斷，不得不提前退休……

沐帆停下來，伸出右手截住已流到臉頰的兩行淚，哽咽。這些年，我媽來這裡不開心，留在北京也不開心，我欠她一筆債，永遠還不完。

子瑩瞠目結舌，在網上搜索不到這樣的悲傷細節。這時旅遊團的兩位女客走過來，問一些有關購物的問題，她耐著性子一一解答。

待她們離開後，沐帆說：恨，多累啊。最近一年多，人要對弈的是死亡。多少人早早地半目惜敗，連我老公都不再評論棋聖。我兒子剛聽說，倒無所謂。他中文沒學好，讀不懂網上亂七八糟的東西。

子瑩附和道：棋聖早不下棋了，雄心消散，也該被放過了。

前幾年，他出版了一本傳記，直接講述了落水醜聞。他說去杭州講棋，活動結束後，被一位熱情過度的朋友死活拉去遊西湖，坐進了一條手划船。船娘有些風韻，和這位朋友似乎關係親密。她在下一個碼頭，接上了長腿美女。棋聖根本不認識那兩個女人。

子瑩有些激憤：他當初怎麼不向你解釋？（五）

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