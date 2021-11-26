除了吃的、用的，惠融還從家裡抱了隻兩個月大的小狗來給我。黃色小土狗，我給牠起名小黑子，後來去掉那個「子」字，直接叫牠小黑。惠珍有次隨採蓮上山幫我洗衣服，帶了隻三個月大的小黑貓給我，我給牠取名大白。因為怕大白跑掉，白天我用繩子將牠綁在柱子上，夜裡帶牠進屋睡。

但大白我只養了一周，就讓採蓮帶了回家。每天半夜，大白像定時炸彈似地炸毛，發出可怕的嗚嗚低鳴聲。開始我以為屋裡進了蛇或者老鼠，用電筒照過去，看見大白頭朝外作發威狀，全身貓毛炸起，可牠面前什麼也沒有。小黑在門外聽到聲音，低吠幾聲以示聲援，然後繼續睡牠的。

我把大白抱回窩裡，安撫到牠平靜，一人一貓各自睡覺。可是過了個把小時，牠又如此折騰。

自從搬到山上，我一挨枕頭就夢到自家故去多年的親人，父母、祖父母、姑姑、舅舅等。我還夢見到自己站在離木屋不遠的半山腰，周圍全是死去的野兔、老鼠、小豬、小狗，還有很多各種顏色的小鳥……我很想跟採蓮談談自己的夢，又怕她驚恐，更加不敢上山來陪我。

惠融有很多豬肉和豬的衍生產品，因為他是賣豬肉的。高中畢業後他去賣豬肉，現在有了自己的豬肉檔。我自然希望孩子能讀大學，將來做個體面人，而不是屠夫，勸惠融復讀一年。

惠融說：「叔呀，現在的豬肉佬只管賣豬肉，不用殺豬，所以不是屠夫。」

「你還這麼小，怎能去賣豬肉？」

「我十八歲，不小啦！」惠融說，「而且賣豬肉很簡單，連猴子都會！」

惠融高一時，他法律上的父親去世。他幫母親做大量的家務和田間的事情，沒時間，或者說再也沒有心思學習。我和採蓮勸他大可不必如此，但他一意孤行。（七）