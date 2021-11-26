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她與棋聖的合影（四）

曾曉文

她主動談到了棋聖，子瑩想，難道有比這更合適的機會嗎？從雙肩包裡拿出一個牛皮紙信封，遞過去說：這是你的。

沐帆疑惑地接過信封，從中拿出一份報紙，還有她與棋聖的合影，驚訝地輕呼一聲：天哪，你還留著！

她小心地捏著合影盯視，像一位考古學家辨認新出土古紙上的圖像，還擔心稍一用力，它就會倏地破碎風化。過了好一會兒，她輕輕放下了合影，開始閱讀採訪。

子瑩在前一晚重讀過，記得沐帆的話語：我和棋聖相識的幾機率是萬分之一，所以我感謝緣分。我對未來還沒有清晰想法，但有一點是確定的，希望婚姻天長地久。他是獨特的，無論天賦、性格，還是為人。我和他都好靜，有空時下棋，聽古箏曲〈蕉窗夜雨〉、〈梅花三弄〉、〈雲水禪心》等等，舒適愜意。我們還喜歡讀和圍棋有關的詩詞，尤其是元代詩人黃庚寫的七律〈棋聲〉：

何處仙翁愛手談，時聞剝啄竹林間。

一枰玉子敲雲碎，幾度午窗驚夢殘。

緩著應知心路遠，急圍不放耳根閒。

爛柯人去收殘局，寂寂空亭石几寒。

沐帆讀完了，把報紙與合影一起放回到信封裡，問：留這些東西有意義嗎？

我在薩凡納當了這麼多年導遊，今天才悟出它的真正魅力，那就是凍結時光。當然，我沒穿過你的鞋子跳舞。你是怎麼熬過來的？

整天待在實驗室裡，低溫、無菌，還時時在心房四周築起高牆，把上網和使用社交軟體控制在最低限度。

恨過他嗎？

你知道嗎？他後來的日子不好過。

互聯網昨晚早已告訴了子瑩。離婚後不久，棋聖在一場世界性的比賽中，對決日本的一位年輕棋手。民眾的反日情緒激昂高漲，寄望他在黑白戰役中一雪恥辱。（四）

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