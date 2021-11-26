吳孟芸／圖

終於到了六月，前房客莉亞搬出了公寓。房間裡從地板到廚房的檯面、烤箱和櫥櫃都擦得乾乾淨淨。在衣櫥的架子上，姍姍發現了一些塑料袋，莫非是莉亞忘記的東西？打開一看，原來是上次布置公寓的物件，浴簾、浴巾、盆景、花瓶，一件件分毫無損，仔細地包著，整整齊齊依次排列在架上。姍姍心裡不覺一動。上次布置房間的風波仍記憶猶新。

姍姍不用再顧忌對房客的打擾，她聽從了梁燕的建議，把公寓粉刷了一遍。淡淡的藍灰色睡房充溢著舒適安靜的氛圍。毗鄰的洗浴間採用深灰色，突出了空間布局的層次與深度。客廳和廚房則不落俗套，與當前的流行色拉開距離，保留了原來的橘紅色牆壁和黑色櫥櫃，與睡房形成鮮明對比。這種強烈色彩被開放式空間舒緩了，毫無咄咄逼人的感覺，反而顯得溫暖、大膽，大氣又別具一格。梁燕將公寓重新布置一遍以後上市，並根據當下的市場情況，將接受offer截止日訂在買主看房的第三天。

在充滿期望的等待中，姍姍還是難免有些許不安。但願不會節外生枝，畢竟只有最後過戶才是敲定一切的實錘。她已經在網上做足了功課，選好了中意的食品車，只盼著售房錢一到手，就可以施展她的好廚藝了。從秉性上來說，她一向都是偏愛喜劇的人，相信圓滿結局。想像著那個happy ending，她開始頻繁地查看來自梁燕的E-mail。

第一天晚上就收到了一個offer，比上市價格還高出五千美金。另外附帶了一封信，信中介紹：我們非常喜歡你的公寓，溫馨的壁爐和開放式房間布局；喜歡公寓小區內健身 房、泳池、各類球場、兒童遊樂園和可供開派對的俱樂部等等，這些都是我們一心嚮往的設施。我們是年輕的三口之家，有一個三歲兒子，目前住在只有一間臥室的公寓裡。兒子長久以來都夢想有他自己的房間，我們也厭倦了年年上漲的房租。這個公寓小區是我們的夢想之地，我們已經嘗試在這個小區買房很多次了，可是買房競爭如此激烈，每一次都沒能成功。真心希望並懇請你們能幫助我們得到這個夢寐以求的公寓。

信中字字真誠樸實，充滿期待。姍姍想起自己打工做保母時帶過的一個小男孩，一個淘氣包。她不由對那個渴望有自己房間的小男孩心生憐愛。這個男孩也會是個淘氣包吧？說不定會把與爸爸、媽媽合住的一間臥室，折騰得天翻地覆呢！真不忍心讓他失望，就想著跟梁燕商量，賣給這個買主。

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梁燕的電子郵箱叮咚作響，她接連不斷收到offer，並及時把offer E-mail給了姍姍。其中好幾個買主都寫了和第一個買主類似的信，懇求將公寓賣給他們。每一個買主都訴說自己的故事，都令人唏噓同情。短短三天就收到了十個offer，另外還有幾個電話詢問的，一聽說已經有了這麼多競爭對手，就自行放棄了。可見，雖然已經過了房市最火爆的季節，市場仍然居高不下。

多數買主的出價都比要價高出一萬，最高的竟然多出一萬五千。這只是一個小小的、略大於一千平尺的兩臥公寓，十七萬美金的上市價格，這樣的加價比例是前所未有的。由於大多數年輕人還沒有經濟能力買獨立屋，越是便宜的公寓，競價就越為激烈。

梁燕每次面對這種局面，都感到取捨維艱。在她做房地產經紀人二十多年的生涯裡，還沒有遇到過這種情況。市場好像被千萬匹脫韁的野馬拽著，發瘋似地向上狂奔。房價井噴式迅猛膨脹。去年的疫情 不僅使很多人推遲了買房，也使很多企業停滯脫產。而今年政府力推疫苗注射以來，企業逐漸恢復生產，對原材料的需求一下子高漲，造成整個供應鏈斷鏈，跟不上需求，一時出現通貨膨脹。房市也和大環境一樣，一方面是疫情積壓，另一方面是銀行貸款 利率達到史上最低水平，吸引了眾多買房者，造成市場上房源供不應求。建築商卻因建材短缺，又不能及時補建房源。（一）