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中年心事（五一）

海沂

「這個孩子，別人有什麼，你就馬上要什麼。」辛籽回過頭來，對顏清凡說：

「去年她見同學養狗，也要養，說是培養愛心。我給她買了隻白色的貴賓狗回來，可她玩了三天，就不耐煩了。」

女兒在家，連洗腳水都要姥姥端來，再蹲到地上，老傭人一般幫著洗，個人生活基本不能自理，更何況是狗了。清理糞便、洗澡遛狗，都是辛籽和她母親的工作，姥姥還特別護孩子，一句都不讓批評。辛籽覺得自己老媽的眼神特別像家裡那條狗，總是戰戰兢兢、可憐巴巴的。她突然覺得自己也像是一條狗，整天討好老公、討好女兒、討好公司領導，可憐得要命！

辛籽自言自語地說：「我有時候很自豪，可有時候覺得自己還不如一條狗的命好。」

「我的作業那麼多，還得按你要求，每天去上這個、那個的補習班才藝班。哪裡有時間照顧小狗狗？」

「跟你爸一樣，只會為自己的不負責任找理由。」

「數學、物理題太難了，老爸在這就好了，三兩下就能幫我解出答案。」

「你覺得你爸厲害，跟他過去吧！」辛籽臉色難看。

「我只希望老爸當我的數理化輔導老師而已，別那麼激動好嗎？」

「許偉強輔導女兒作業時，先罵孩子笨；再罵她的老師破師範畢業，沒水平，罵到最後，乾脆自己替她完成。」辛籽說。

「都一樣，洪力也是。吉米畫畫，他嫌畫得不好，就自己動手去改畫。」

「洪力起碼不會亂罵人吧？」

「我看著吉米的那隻貓，心裡就發毛，肯定是那個女人送來的。」顏清凡對這事一直耿耿於懷。

「媽媽，你說我的貓怎麼了？」吉米跑進來，捲進來一股大海清新帶鹹味的寒氣。（五一）

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