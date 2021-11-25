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笛子與口琴（六）

李東文

狀態差個毛線！我在心裡這樣對自己說。其實我生理上沒什麼問題，有問題的是心理。為了讓我盡快遷出祖屋，三勇給師傅加工錢，日夜加班趕建了這間小木屋，某些地方弄得粗糙，牆上有小洞，白天關上門窗，裡面能看到光斑──受了光斑的影響，我需要專注的時刻卻覺得屋外有人在偷窺。

「我想聽你吹笛子。」採蓮在我耳邊小聲說。

我跟她說了搬到山上第一晚吹笛子被村長騷擾的事，採蓮笑得止不住。她轉而讓我給她吹口琴。我說：「你們女人真麻煩，一會笛子、一會口琴──我現在只想用熱水沖沖澡！」

採蓮大概是想起我在村長父親壽宴上鬧的那一齣，又笑得花枝亂顫。

受不了採蓮又撒嬌、又掐我這裡哪裡，我用口琴給她吹〈莫斯科郊外的晚上〉。

一曲未終，天突然變黑，屋外西風吹得嗚嗚直響，雨滴石子般砸得屋頂劈啪亂響。

我想起搬到山上住的第一個晚上，村長走後，我在屋裡吹口琴（其實那天晚上到底有沒有吹口琴，我自己也說不清楚）的事，全身汗毛倒豎。

然後我犯賤，又跟採蓮講了這事。

採蓮越聽越害怕，我剛講完，她已經跳下床，準備冒雨下山回家。

打開門才發現天黑得像鍋底，明明是白天，卻伸手不見五指。

我貼在採蓮耳邊小聲說：「鬧鬼啦──」

惠融說，不通電過的是原始生活，隔天送給我兩個充電寶、兩盞電池可以用很久的電燈，以及一台收音機。還有不少臘肉、臘腸以及湖南、雲貴風味的燻肉。惠融說，臘味、燻肉不放冰箱也不會壞，掛在半空即可。（六）

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