沈寧打開電視，卻看不進屏幕上滾動的畫面到底在放映什麼。但她又不想關了電視，希圖一點雜音和色彩打破家裡過分的安靜。窗外隱約傳來草地的蟲鳴和偶爾汽車 開過的聲音。最後睡意上來了，她才關了電視，走上樓，進了主臥室，洗漱後在老麥身邊躺下。隨著夏天到來，老麥比以前更加衰老，醫生預言中的中風 ，還沒有來，又隨時可能來。

老麥側身躺著，身上蓋著薄被，睡得很香，他修長清瘦的身體占了床的整個長度。沈寧把頭貼在他的後心，聽到他的心跳聲，隔著他脊背上薄薄的肌肉 傳來。那聲音像從山洞的深處傳來，沈寧覺得聽不清楚，又下意識把頭貼得更緊一點，老麥的肩胛骨抵在她頭的一側。沈寧想像著那心跳聲戛然而止，心臟虛化成微塵一樣的影子，順著打開的窗戶，慢慢加入到窗外的蟲鳴中去。

她第一次跟劉小麥做愛，是在北大芍園，當時的留學生宿舍，小麥那間在一樓。那也是夏天，夜裡窗戶開著，北方乾熱的空氣帶著樓外的自行車聲、人聲以及蟲鳴。

過一星期，又得陪老麥進城看病了。沈寧腦海裡閃過下周要做的重要的事，在心裡過一遍。那是一個常規性的微創心臟小手術，前幾年在左心房做的，這次做右心房……都不用全身麻醉，小手術……

沈寧慢慢進入夢鄉，她再次回到漲潮的海邊，她和老麥、兩個孩子、米佳一家人，還有過去認識的好多人，他們站在夜色中的海灘上，一支手電筒打出光柱，把他們的目光引向海的深處。蟲鳴聲像合唱一樣包圍過來。

那晚之後，老麥再也沒有醒來。（全文完）