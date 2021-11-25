她與棋聖的合影（三）

趙梅英／圖

這是什麼意思？室內的空氣突然變得稀薄，她的呼吸急促起來，不敢抬頭，繼續閱讀。多年來，棋聖一有風吹草動，醜聞就陰魂不散，一再被推上前檯，沐帆也免不了陪綁。前幾年，他梅開二度，又被媒體爆出猛料，甚至偷拍到親密瞬間：新婚嬌妻身穿大紅緊身超短裙，坐在他的膝蓋上。

子瑩驚叫起來：哇！新太太比棋聖年輕二十幾歲！

有錢人嘛，有什麼奇怪的？禾屏說，坐進小書桌對面的沙發裡，把腳搭到茶几上。

在中文網路，子瑩打撈不到沐帆在美國 生活的資訊，接著用英文名搜索，沐帆從東海岸一家著名生物實驗室裡浮出水面：資深研發科學家，發表過若干學術論文，名下還有一項專利……子瑩捕捉不到她的個人生活，尤其是她丈夫的浮光掠影，自言自語：我明明看到她戴著婚戒。

丈夫擺了擺手說：別費力氣了，她嫁給了一個華人律師。

子瑩抬起頭，直視他：你怎麼知道的？

我當然有自己的消息來源。那口氣像FBI警探。

我真該對你刮目相看。

她寫過有關新冠病毒的科普文章，被轉發在微信 校友群裡，閱讀量過十萬，很多人點讚呢。

這一年來，子瑩經常冒著感染病毒的危險，出外為全家購物。難道與此同時，禾屏在社交媒體上追蹤沐帆嗎？子瑩揶揄道：她要是寫一本回憶錄，閱讀量會更大呢，有些人哪怕只和名人吃過一餐飯，或者開過一次會，都會大書特書。

她不是那種人！丈夫幾乎有些粗暴地打斷她。

那實在算不上一場爭論。在居家隔離期間，她和他像冰箱裡兩棵存久了的青梗白菜，彼此依靠，又彼此擠壓，擔心葉子會一層層地腐爛。理智警告她閉嘴，情緒卻放縱她追問：你當年介紹我去採訪她，是不是想知道她過得好不好？

我是為了幫你找一個好選題！

子瑩搜索不到自己撰寫的採訪。她就職過的報社多年前關閉了，往期報紙大約灰飛煙滅。沒人有興趣把她的採訪掃描，或一字一句地輸入電腦，上傳到網上，何況，她筆下童話般的愛情早已風化成塵。

她因為幻想過進入傳媒業，出國時特地帶了幾份樣報，做為短暫記者生涯的佐證。她起身開始樓上、樓下翻找，終於發現它們躺在儲藏室一個紙箱裡，中間還夾著沐帆和棋聖的合影。

那是一張四寸的黑白照片：在一座青磚黛瓦白牆的祠堂前，沐帆和棋聖比肩而立，笑意盈盈，一個青春可人、一個氣質飄逸。那個年代的美，無法通過先進的美顏軟體複製。沐帆當年說，那是她第一次去拜見棋聖父母時拍的，也是她最喜歡的合影，但把底片弄丟了，請刊載後交還。

報社期待棋聖贏得新一屆冠軍頭銜，吸引更多的讀者購買報紙，推遲了刊期。幾個月後，他果然不負眾望。採訪見報了，子瑩拿上樣報和合影去見沐帆，宿舍樓門房的大爺說她已經出國，沒留下聯絡地址。

子瑩想，這張合影已成絕版。不要說沐帆沒有膠捲底片，即使有，恐怕也找不到地方沖洗了。她回到起居室，向丈夫展示，說：我明天要把它還給沐帆。

你會把她氣得半死！

子瑩把合影翻過來，說：你看，背面有他們的簽名，還有四個字，落子無悔。你對比一下簽名，不難看出這是棋聖寫的。

丈夫幽幽地冒出一句：下圍棋，落子無悔；嘆人生，覆水難收。

她試探道：你既然這麼關心愛護她，為什麼不去看望她？明天旅遊大巴大約一點鐘到中心廣場。

丈夫用目光鎖定她的臉，仿彿估量她的認真程度，答道：我要給學生上課，還有兩個會，不可能脫身。

你可以傍晚去酒店和她會面。

你不要挖陷阱讓我往下跳。說罷，他轉身上樓了。

4

第二天，大巴載著遊客們進入了老城。車窗外，一幢幢古老的建築緩緩閃過，遊客們把頭探出去，自拍、互拍，叫嚷、歡笑，轉瞬把街上靜謐傷感的薄霧驅散了。子瑩用中英文輪番介紹，沒完沒了的街心花園，甚至還有幾座鬧鬼的豪宅。

到了中午，空氣變得悶熱。子瑩把午餐安排在離中心廣場不遠的一家餐館裡，等遊客們拿好自助餐，在大露台上坐定，才匆匆取了一些食物。她用目光四下搜尋，看到沐帆坐在角落的雙人桌旁，戴著蘋果手機 的耳機，走過去問：我可以坐這兒嗎？沐帆點了點頭。

子瑩坐定後，說：打擾你了。在聽音樂嗎？

沐帆摘下左耳塞，隔桌給子瑩戴上，古箏曲〈雲水禪心〉輕盈地從天而降，在哥特式、格魯吉亞式，還有希臘復興風格的建築中間，拋出一道道神祕的光線，直把彼此的中年連回到海那邊的青春。一曲終了，兩人同時摘下了耳塞。沐帆輕笑說：每次聽這支曲子，心裡清涼些。

子瑩問：你兒子昨天表現怎麼樣？

還不錯。如果今天發揮正常，也許能拿到名次，以後申請到好學校。

我的兩個孩子在上大學這件事上，沒讓我操過心。

其實，我最初介紹兒子下棋，是希望調整他的情緒，他得過焦慮症。我記得棋聖以前經常引用一句詩：棋與禪通可悟人。（三）