我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州遊行慘案／增至6死 首次過堂嫌犯不斷掉淚

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

中年心事（五○）

海沂

但是婚後一起生活，她卻發覺老公除了會咬文嚼字、賣弄學問、瞧不起人之外，沒給她帶來過任何幸福。

「媽媽，我餓了。你趕緊點菜吧，別老喝酒了。」許心超跑過來搖晃著辛籽說。

「光喝酒傷胃。我們是該吃點東西了。吉米呢？」顏清凡環顧四周。

「他在海邊。」許心超指指窗外。只見吉米一個人站在海灘上，彎著一條腿，大力甩著胳膊，反覆做出投擲棒球的姿勢，朝海裡面扔石子。

「我們去別家吃飯吧！我請客。剛看過菜單，酒吧裡的食物沒啥好吃的。」顏清凡說。

「許心超餓了，我想吉米也餓了吧？先在這湊合吃點再說。你看這裡的環境多浪漫。」

「是啊，我可以面朝大海寫作業。我的作業還沒完成呢，不想去別的地方。」許心超說。

「吉米有作業嗎？」辛籽問。

「他們的閱讀量不小，也有讀書報告要寫。」顏清凡說。

「國內學生的作業太多了。我打算讓女兒去美國讀高中。你幫我留意一下學校吧。」

「媽媽，我說過多少遍了，我想去英─國─讀─書，去那種教法術的學校。」許心超拉著長腔說。

「你哈利波特看太多，中毒了。」

「媽媽，我要是完成了作業，你給我買一隻大臉貓吧。吉米有一隻，我也想養，到時候兩隻貓可以一起玩。」

「家裡的貴賓狗你不養了？」

「給奶奶吧，哦，不行。你們關係不好。那就給姥姥，反正你給什麼東西，姥姥都不會嫌棄的。媽媽，我能不能說，其實我很煩你媽。她老是買錯我要的東西。她已經第三次給我買錯酸奶了，老年癡呆重度患者的表現。」許心超說。（五○）

哈利波特 美國 超跑

上一則

國際最知名的台灣童書Guji-Guji 18年後出版續集

下一則

《小牙兒的奇遇》系列之一／小天使掉了一顆小牙

延伸閱讀

中年心事（三二）

中年心事（三二）
中年心事（三一）

中年心事（三一）
中年心事（三○）

中年心事（三○）
中年心事（二三）

中年心事（二三）

熱門新聞

線上物流龍頭Clipper創辦人帕金。(取自Clipper官網www.clippergroup.co.uk/)

魚販之子16歲輟學、開卡車起家 去年財富增6千萬

2021-11-18 17:34
AIA美國建築師協會國際設計大獎日前公布得獎名單，來自台灣的作品「澎湖厝」私人住宅及「蹤跡地景」台博館鐵道部園區景觀設計雙雙獲獎，且同為XRANGE十一事務所主持建築師張淑征的作品。（XRANGE十一事務所提供）中央社

華人女性第一人 張淑征2建築獲AIA設計大獎

2021-11-17 13:58
達姆／圖

只是當時已惘然

2021-11-16 02:02
連鎖速食店賽百味Subway創辦人之一巴克18日辭世，享耆壽90歲。（取自Subway）

「千元創業到全球4萬據點」Subway創辦人巴克90歲辭世

2021-11-21 21:27
賈柯梅蒂的「鼻子」以7840萬美元成交，得標者為亞洲藏家，為藝術家締造最高價紀錄。(圖:蘇富比提供)

房產大亨麥克羅威離婚 藝術品拍賣6.7億元破紀錄

2021-11-16 04:25
倩華／圖

老媽的傷心事

2021-11-21 02:02

超人氣

更多 >
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶
2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳

2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次

不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次
汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞

汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞