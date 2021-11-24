但是婚後一起生活，她卻發覺老公除了會咬文嚼字、賣弄學問、瞧不起人之外，沒給她帶來過任何幸福。

「媽媽，我餓了。你趕緊點菜吧，別老喝酒了。」許心超跑 過來搖晃著辛籽說。

「光喝酒傷胃。我們是該吃點東西了。吉米呢？」顏清凡環顧四周。

「他在海邊。」許心超指指窗外。只見吉米一個人站在海灘上，彎著一條腿，大力甩著胳膊，反覆做出投擲棒球的姿勢，朝海裡面扔石子。

「我們去別家吃飯吧！我請客。剛看過菜單，酒吧裡的食物沒啥好吃的。」顏清凡說。

「許心超餓了，我想吉米也餓了吧？先在這湊合吃點再說。你看這裡的環境多浪漫。」

「是啊，我可以面朝大海寫作業。我的作業還沒完成呢，不想去別的地方。」許心超說。

「吉米有作業嗎？」辛籽問。

「他們的閱讀量不小，也有讀書報告要寫。」顏清凡說。

「國內學生的作業太多了。我打算讓女兒去美國 讀高中。你幫我留意一下學校吧。」

「媽媽，我說過多少遍了，我想去英─國─讀─書，去那種教法術的學校。」許心超拉著長腔說。

「你哈利波特 看太多，中毒了。」

「媽媽，我要是完成了作業，你給我買一隻大臉貓吧。吉米有一隻，我也想養，到時候兩隻貓可以一起玩。」

「家裡的貴賓狗你不養了？」

「給奶奶吧，哦，不行。你們關係不好。那就給姥姥，反正你給什麼東西，姥姥都不會嫌棄的。媽媽，我能不能說，其實我很煩你媽。她老是買錯我要的東西。她已經第三次給我買錯酸奶了，老年癡呆重度患者的表現。」許心超說。（五○）