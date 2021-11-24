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笛子與口琴（五）

李東文

老師在班上一字不漏地讀我的作文，當作反面教材，還貼在牆上許久以告誡學生，長大以後腳踏實地，建設社會主義現代化，不要整天只想著花呀、鳥呀、兔呀這些沒用的！更不能貪圖享受，沖什麼熱水澡！哪個不勞動呢，勞動一下就要沖熱水澡？連我們校長都用涼水沖澡，你一個小學生居然用熱水……資本主義享樂思想要不得！

狗屁村長的記性可真好，事隔幾十年，還能整篇背誦「奇文」，一邊背誦，一邊手舞足蹈以加強效果，還複述班主任刀鋒般的批語！大家一邊笑，一邊偷偷用同情的目光望向我，讓我以為自己是梁丙子村智商最低的人。真想一拳打爆村長的狗頭！

採蓮第一次上山探望我，是在某天的午飯之後。她有點被我臉上的紅點嚇到，隔天帶來了蚊香和花露水，再三叮囑我別懶，白天噴花露水、晚上點蚊香。

藉著採蓮心疼加同情的機會，我把門掩上，從背後抱著她，舔她的脖子。但她的脖子好鹹啊，還有細細的鹽粉。我有點讓自己的犯賤行為惡心到，只是不敢表現出來。她掙脫我的魔爪，說早上去土裡幹活，身上有汗味。我出去端來一盆井水說：「哪裡有味？我給你洗洗！」

前戲做到這個份上，挺不錯了是吧？可恨成不了事！具體說是，我的小弟弟看上去牛屁哄哄，一動真格卻萎縮，一連努力了幾次都如此。我異常沮喪，恨不得捏碎兩個沒用的卵蛋。採蓮說不要緊，男人有時候是這樣。我說對不起，最近我吃不下、睡不著，狀態差。（五）

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