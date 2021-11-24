沈寧給米佳發短信，問她情況。

那天晚上，很晚了，米佳才回電話。她在長島 的大頸鎮，他們搬過去和孩子的爺爺、奶奶做鄰居。米佳聊起長島的情況──大頸學區在全美國名列前茅，極其優秀，在英特爾天才科技競賽中，大頸高中每年都有學生入圍和得獎。保羅在看房子，計畫把現在的房子賣了就買新的；校長對他們很照顧。

「舊家的東西呢？」沈寧問。

「等房子賣了，我再回來賣家具。」米佳回答，「我最近辭職了，幫奧利佛康復。另外也參加了青少年戒毒運動，我想改變這個世界……」

「怎麼改變？」

「保羅說生活要繼續，但我不想繼續過去的日子……」

然後電話就沒有聲音了。過了好久，沈寧都以為電話斷了，「喂」了一聲，電話那頭又傳來米佳的聲音：「我在呢！你知道『茉莉星期二』嗎？」

還沒有等沈寧說不知道，米佳繼續解釋：「是一種派對裡發的娛樂性毒品 ，淺性，不是特別凶。人吃了『茉莉』以後，連續幾天會很舒服，心情舒暢。等到藥性過去，服藥的人情緒會突然跌落。」

「奧利佛出事是因為吃了『茉莉星期二』？」沈寧問。

「對，就是這種。但奧利佛運氣特別不好，他服用的『茉莉』劑量過量。警察 說，這些毒品都是地下小工廠生產的，每一片藥性計量不能保證，偶爾就會出中毒事故……」

說完之後，米佳又不說話了，長長地沉默著，她的呼吸聲從那些靈敏的電子信號間傳過來，令沈寧想起在病房裡見到奧利佛的情景──醫療機器上閃動的燈光、奧利佛身上插的那些導管，他臉上罩著黃色氧氣面罩，拖著一根粗粗的管子……米佳說晚安，掛了電話。（一七）