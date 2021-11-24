她與棋聖的合影（二）

趙梅英／圖

沐帆真的認不出自己了嗎？還是不想暴露身分，或許，身分變了？子瑩思忖，立即拿出手機 搜索，幾乎不費力氣就查到答案：沐帆和棋聖多年前已經離婚！

這時渡口到了，子瑩急忙下車，指揮遊客們登船，開始沿河遊覽。當遊船抵達碧島，大家立即掀起了拍照熱潮。

子瑩一直不明白，為什麼遊客們不願靜默欣賞？那留在成千上萬張照片上的身影，有多大價值呢？沐帆是一個例外，僅選一個合適的背景自拍，子瑩趁機搶了一個鏡頭。灰白相間的燈塔、紅頂白身的小屋、藍天下的綠身影，無意間構成了明信片上的風景。也許可以徵得她的同意，寫一篇追蹤報導，附上此照。

當年採訪時，子瑩借了一張沐帆與棋聖的合影，報社美工會把它做成菲林，放在文字旁排版、曬版，然後付印。哦，那技術落後的九○年代已一去不返。

傍晚，大巴把遊客們送回到酒店。沐帆最後一個下車，用中文對子瑩說：我不認你，是不想惹出多餘的話題，尤其在圍棋圈子裡。

子瑩點頭表示理解，問：你是陪家屬來的嗎？

陪兒子。前幾年我把他送進了一家圍棋俱樂部，沒想到他很快入門了。

你自己可以教啊！

沐帆表情平淡，答道：很多年沒摸過圍棋了。隨後詢問了子瑩的家人情況，但急著與兒子會合，說了一句「明天見」，匆匆離開了。

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子瑩因為有新聞要和丈夫分享，回家的心情比往日更迫切些。她進門喊了一聲禾屏，無人應，就「登登」上樓，走進了他的書房。她平常很少進來，尤其疫情期間，他在這裡全天工作，需要安靜。她發現他正在電腦上專心地下圍棋，有些驚訝。哇，看來你要乘圍棋大賽的東風，把年輕時的愛好撿回來。

下載個軟體玩玩。幾年前，圍棋機器人阿爾法碾壓了世界冠軍，我想是因為活人情緒起落、想法變換，但機器人永遠客觀。

所以活人更有趣！她有些迫不及待地嚷道：你猜誰參加我的團了？棋聖的前妻！

他轉過頭，兩眼在鏡片後灼灼發光，問：她來參賽？

不，是她兒子。我今天才發現，她和棋聖離婚了！

他說：離很多年了，鬧出一灘狗血，這個兒子不是他們的。

子瑩想，看來他一直關注沐帆，竟然沒說起過。

他問：她還下棋嗎？

子瑩搖頭。

他露出遺憾的表情：她以前很出色呢！打敗了我，拿到了校園賽的冠軍。後來，還打敗過棋聖……

子瑩是大學畢業後認識禾屏的，後來不只一次聽他講述這段青蔥往事。禾屏所在的大學舉辦圍棋比賽，棋社成員們，包括沐帆，渴望邀請一位國家級高手蒞臨指導。禾屏打聽到母親一系和棋聖家族算遠親，幾經輾轉，終於和棋聖取得了聯繫。

棋聖的出現使整座校園沸騰了，連舞棍們都放棄了周六舞會，衣著光鮮地湧到了比賽現場，其實是最大食堂。棋聖和十位選手同時下讓子棋，禾屏坐第一台，是最後一個輸掉的；沐帆坐第八台，是唯一的贏家。

禾屏從鼻子裡哼了一聲，補充道：棋聖當年是故意輸的。男人的伎倆，誰看不透？

看來妒意像陳醋，越是年深日久，越濃郁呢！子瑩想，談論沐帆也許不是聰明之舉，他哪裡是棋聖的對手呢？開口安慰：不過，棋聖後來把一手好棋下壞了。

沐帆變樣了嗎？

子瑩從手機找出白天搶拍的照片給他看。歲月手握一把柳葉刀，遇見哪張臉都會刻下劃痕，但對沐帆似乎有些手下留情。他瞄了一眼，迅速地移開了目光。

我要上網仔細查查，看到底是怎麼回事。子瑩說做就做，下樓到起居室，坐到小書桌旁，啟動筆記型電腦，谷歌之後又百度 。九○年代末期，網路傳媒還不太發達，但留下了一些報刊報導、論壇上的八卦等。

夏季的一天，天晴水靜，在西湖的某一區域，妖風忽然來襲，捲起大約十米高的漩渦式水柱。漩渦裡風暴雨疾，一艘手划船失去控制，船上四人同時落水。船娘和兩位男乘客游泳爬上岸，女乘客溺水身亡。員警趕到後，發現男乘客之一竟是棋聖！圍觀者中當即有人向媒體爆料，女乘客是性工作者。名人＋性＋死亡，簡直是無敵組合。媒體記者們像一群禿鷲嗅到了猝死犛牛的血腥氣味，神速抵達現場，做了鋪天蓋地的報導，連美女身上的內衣品牌都不肯遺漏。

據其他遊客講，當時漩渦周邊的湖面波瀾不驚，實在是一樁咄咄怪事。這個神祕的漩渦不停擴散，直把漣漪傳到了大洋彼岸，沐帆深感蒙受巨大恥辱，提出離婚。這一舉動幾乎是給記者們餵食嗨上雲天的鴉片，他們高調追蹤報導，不捨晝夜。

禾屏走了過來，問：搞清楚了嗎？

子瑩忍不住脫口而出：她和棋聖還打過官司！

她有權分一半財產！

這也要看他們在婚前，有沒有立下財產協議。

在那個年代，誰懂得辦那種東西？棋聖不同意，就會被告上法庭！禾屏儼然辯護律師的語氣。

子瑩找到了法律裁決的結果，沐帆分到了一筆錢，在當時數目可觀，譏諷道：她離婚後，你應該去找她。

他怒目而視，你胡說什麼？那一年，我們的兒子出生了！（二）