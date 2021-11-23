「我也經常這麼對許偉強說。當初他瞧不上咱公司的老闆，認為老闆上的大學不如他，充其量是二流學校，字寫得像蜈蚣爬，而且還是喝醉了酒的蜈蚣。唯一比他強的就是，人家的機遇太好。他挑戰老闆不成，從公司辭職出來自己單幹。我沒拖他的後腿，這你是知道的。他總想幹一番大事業出來，我就放手讓他去拚去搏。可他這麼多年過去，孩子都上中學了，他什麼大事也沒幹成。把公司關掉回家來，一直高不成低不就的，我這兩年也認了，不再逼他出去找工作。只希望他在家裡輔導好女兒的功課、把晚飯做好就行了。可是女兒他不管、飯也不做，就知道喝酒抱怨加吹牛。」辛籽說。

「你家許偉強名校畢業，可能覺得在家做飯太屈才吧！我印象中他自尊心很強。」顏清凡藉著酒勁，從椅子上站起身，學著許偉強晃裡晃蕩一臉傲氣的走路姿勢。

「你學得還真像。看人家洪力沒上名校，不照樣出國留學，回來也幹得挺好。」

顏清凡想解釋，洪力在美國 讀的學校也很棒，但辛籽的老公已經萎靡不振了，她沒再多說。

辛籽儘管在好朋友面前，把許偉強說的一無是處，但看到顏清凡學他走路的樣子，心裡仍然不是滋味。她看似隨和不拘小節，卻很看重學歷，這是她的一個心結。她爸從數一數二的大學一路讀到研究生，後來成為小有成就的專家教授，而她自己只是大專畢業，所以嫁給這個其貌不揚的名校生許偉強，也就一點也不奇怪了。戀愛時許偉強一字不差地背誦〈岳陽樓記〉，讓背書經常卡殼的她滿心羨慕，萌生愛意。（四九）