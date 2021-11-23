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笛子與口琴（四）

李東文

大家以前在此種些紅薯、木薯、粉葛等等不怎樣需要打理的作物，上個世紀八○年代起，縣城周邊冒出大大小小許多工廠，村民洗腳上田進廠打工，山崗旱地逐漸被遺棄，野草瘋長。

在山上木屋居住，我一而再、再而三地做相同一個白日夢：山頂突然冒泉水，淹沒了我的小屋，或噴高溫岩漿。村長給老父親做八十大壽宴請全村，我趁著幾分酒勁，講了自己不切實際的白日夢。村長罵道：「頂你個肺啊梁建華，你這是想被水淹死，還是想被火燒死？」

我說：村長，今天你老頭生日，我就不頂你個肺啦──但你這話幾個意思呢？

村長說：「你這個人打小就愛胡思亂想，我至今還記得，你當年那篇被老師狠狠批判的神奇作文。」

真沒想到，村長會重提這事，我剛喝進去的酒差點沒噴出來。我們年輕那會，他每次要在口頭上收拾我，都會重提「神奇作文」。

小學五年級我在作文裡寫道：「實現農業機械自動化以後，人們從田裡勞作回家，按一下開關，能吃上香噴噴的大米飯、油晃晃的五花肉，打開水龍頭用熱水沖澡……休息天人們去到漫山遍野長滿鮮花的漂亮景區，享受美好人生。鳥兒張開五彩翅膀在低空盤旋，吱吱喳喳叫個不停，白的、灰的、黑的、紅的、藍的、黃的、紫的，等等所有顏色的小兔子，纏繞在遊人腳邊，懇求抱抱、撫摸牠們長長的兔毛……如果那樣的時刻到來，就證明我們偉大的祖國已經實現社會主義現代化！」（四）

高溫

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