結果，沈寧左等右等，米佳也沒有打電話回來。然後沈寧自己也忘記了。

六月中旬高中放暑假，沈寧決定去米佳家裡找她。到了那裡，發現家裡沒有人。沈寧繞到房子的後院，從廚房通向後院的門往裡看。那扇門是嵌長玻璃的法式雙推門，沈寧把臉貼在門玻璃上，廚房裡的一切一覽無餘。

掃了一眼，好像屋子裡什麼都沒有。沈寧覺得奇怪，再仔細看，發現餐桌、沙發這些家具都在，但給她的感覺就是一棄屋，很久都沒有人住了。沈寧低頭看著後院鋪了地磚的天井，地磚上結了厚厚的青苔，地磚之間長了荒草，草長過膝。難道米佳和保羅已經搬走了？游泳 池是空的，水還沒有蓄上，蓋游泳池的自動帆布上飄滿了枯樹葉。

沈寧轉到前院，這才看到前門上掛著房地產仲介售屋專用的鑰匙盒。草地邊的信箱旁，插了一個地產仲介的牌子。那個「吉屋出售」的紙板牌子用鐵絲固定，歪歪倒倒地插在草皮上，被風吹倒，貼近地面。她剛才開車進來時，沒有注意到。沈寧走過去，把紙板牌子在草地上扶正。這張臨時的售屋廣告牌過兩天就會換成一支堂皇正式的木牌，掛在一個水泥打樁的木杆上。

前院草地中央的苗圃裡，幾叢芍藥已經開花，粉紅、粉白、深紫色的大花低垂到地，草地邊的小路上落滿了芍藥的花瓣。花圃中央的噴水池也是乾的。一隻橘色胸脯的知更鳥站在草地的中央，遠遠地注視著沈寧的一舉一動。

離開前，沈寧特意繞了路，去看小區的海邊棧橋。正是漲潮的時候，木頭棧橋在湧進的海浪中吱吱嘎嘎地響，四周一個人都沒有。離棧橋最近的一家正在大興土木裝修房子，墨西哥 工人進進出出，好奇地偷偷打量這個神色凝重的亞裔 女人。（一六）