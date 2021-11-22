顏清凡離開中國的時候，是公司銷售部最被看好的經理人選。她熟悉各條航線，與客戶互動良好，特別是對幾個出口大戶，從報關商檢到拖車服務，沒出過一次問題，在業界口碑極佳。但就在工作風生水起之時，跟著老公洪力去了美國 。

洪力就讀的羅德島設計學院是一流藝術學院，學工業設計，拿不到獎學金不說，畫畫的各種紙張、各種筆和顏料，費用都不便宜。他們都是學生身分，沒有綠卡，顏清凡進不了相關的海運公司，只能半工半讀，在台灣 人開的日本餐館當侍者，支持洪力學習。後來乾脆不去學校了，直到洪力畢業，找到一份不錯的工作，她才重回學校讀書。本想拿到學位去當老師，結果又有了孩子，便待在家裡相夫教子，僅在周末去中文學校，教教小孩子讀寫認字。

「哎，是我為洪力、為家庭，犧牲了事業嗎？說不清楚。也許是越活越沒出息吧，說實在的，我喜歡當家庭主婦，每次去早市超市買水果蔬菜副食品，都特別怡然自得。洪力每次回來都感慨，上海的生活樣樣都好，方便有格調，但空氣和水的質量還是比不了美國。所以我也不知道，自己能不能喜歡上海的生活？」

顏清凡時常覺得美國的生活很寂寞，但是太過熱鬧她又不自在，主要還是缺少老公的陪伴吧。

「我對生活的要求一點也不高，把身外之物，名呀利的，都看得很淡，就盼著女兒長大後有一番作為。我們都是知識分子家出來的，我們的孩子一定要優秀、一定要強過咱們，對不對？」

「我對吉米的要求很簡單，有愛心、有責任感，別敷衍了事，也別這山望著那山高。」（四八）