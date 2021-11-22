嫦娥的月宮（全文完）

「但是一個沒工作、一個只是假日打工的兼職工作，沒有銀行願意貸款 給我們。後來，我瞞著傑，請大奶奶的姪孫女把奶奶的房子賣掉了。桃蘇鎮位在滬寧之間，原本就是一個魚米之鄉、錦帛之地，國門打開之後，這一地區經濟更得以迅猛發展。市中心的房子賣到一個相當不錯的價錢。我們用現金在銀湖邊上，租下了一處店面。」

說到這裡，兩個人手上的陶土也和得差不多了。南方雪說，她們今天要做的是一個深口杯，杯柄是折斷的桂枝造型。

「喔，我知道，就是癩痢頭的桂枝。不過，老師這個我覺得會很好看哪，可算得是桂樹版的斷臂維納斯吧。老師，你有沒有想過，要把這些陶器賣出去？」

「我之前看到你失戀了，一副丟了魂魄的樣子，想起我剛移民 來遇到的種種困難，每次覺得撐不過去的時候，奶奶就來夢中說她自己的故事，給我打氣。所以，想把奶奶說過的故事轉告你，也順便做一些小陶品，把那些夢境記錄下來。我現在這個年紀，既不想去參展，也不想放在別人的地方寄賣，這些心都不想操了。」

「不然，讓我試試？」

「哪有那麼容易？要租場地、要付許多雜七雜八的費用，想到那些，我都頭疼。」

「如果老師不介意和農夫市場的火雞、櫛瓜放在一起，我想下次拿過去試試。」

「我不介意啊！火雞、櫛瓜都是自然生長出來的東西，這些東西是在我的虛無夢境中出現的。若和那些從自然中生出來的東西擺在一起，我覺得倒是抬舉了它們。」

「那下回我們就去試試啊！」（全文完）