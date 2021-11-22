不知過了多久，這水波裡、這烏雲裡，就剩下她一個人了。老麥消失了，變成了烏雲的一部分，慢慢離她遠去。在她不遠的地方，是正在行進的婚禮的行列，歡快的樂聲以及飛在空中、落在人群裡的玫瑰，口哨聲、喝采聲，以及身穿白色緞子婚紗，棕色皮膚、黑頭髮的笑靨如花的新人……

不知過了多久，街上空蕩，恢復了以前的交通。沈寧去拉身邊的老麥，發現身邊站著一個膀大腰圓的西班牙裔中年麗人，再看看另一邊，也不是老麥！沈寧腦中轟地一響：

糟了！老麥走散了！

她沒頭沒腦地往前小跑，跑了幾步又折回，覺得那不是老麥走開的方向。沈寧呆呆地站在原地，過了一會兒才想起，掏手機撥打老麥的電話。電話接通，那頭傳來老麥的聲音：「親愛的寧，我就在街角的咖啡 店裡，我剛才不是跟你說了，你別這麼緊張好不好，我還沒生病呢！」

「你跟我說了嗎？我怎麼不記得！」

「對，說了！你還說幫你買一杯小號星冰樂，加全脂奶。」

一小號杯的星冰樂，就像剛才遠去的婚禮遊行 隊伍，再遙遠，在沈寧記憶裡都還是有一點影子的。沈寧打量一下四周，朝街角的咖啡店走過去。「但願是我過慮，老麥一切安好，他今天這樣子完全正常。」她推開咖啡店的門時，心裡默默地祈禱。

那天夜裡，沈寧夢到一個黑影，從天而降，落在她和老麥的身上。她拚盡全力，狠狠朝那團黑暗打了一拳，黑暗化成子虛烏有……

她醒來，腦海裡還是盤旋著那個無解的老問題：老麥會中風 嗎？哪一天？

7

奧利佛出院後，沈寧就再也沒有見過米佳。每次給米佳電話，不是打不通，就是米佳在做什麼別的事，沒說兩句就掛了。

每次結束時，米佳都說：「我過一會兒給你打回去。」（一五）