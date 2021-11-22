薛慧瑩／圖

現在有必要說說，我們家新墳為何被挖走這個事。

梁丙子村屬近郊，村子離大馬路一兩百米的樣子，交通十分便利。早些時候核電廠相中我們村埋先人的荒山，擬打造成為生活區，我們村長一邊跟人家談判，一邊抓緊落實遷墳事宜──如果被對方發現這個小山丘原先的功能，哪怕生意談得攏，價錢大概也會大打折扣。

村裡要求大家盡快把祖墳遷至離村子最近，即我現在住的這個荒山。我們這裡是丘陵地帶，到處都是饅頭小山丘，我們村是從山腳下一間房子接著一間房子，往上延接而成，巷尾比巷頭海拔高一、二十米。我讀書的中學建在兩個山頭上，這個小山是高中部，那個小山是初中部和禮堂、飯堂、體育館等等。

我有兩個弟弟、兩個妹妹，妹妹就算啦，出嫁女，遷墳的事跟她們沒關係──我先打電話，跟早年移民 海外的小弟說了這事。小弟說：「哥呀，這麼遠，我沒法回去，只能出一點錢表示孝心，明天匯款。哥你先幫我墊著，幫我給爸爸、媽媽和爺爺、奶奶他們燒炷香。」

然後我給縣城的二弟梁建祥打電話。不知建祥哪裡來的邪火，在電話那頭火星 撞地球，說什麼我要遷墳自己遷個夠，別拉扯他。他對死人毫不在乎，也不搞封建迷信那一套……這算什麼屁話！我被氣到血壓 飆升，幾近暈厥。

採蓮到家裡來找我，說她家請風水先生看過，今日宜遷墳，問我有沒時間幫忙。我掩上門，抱緊採蓮好一頓亂啃。採蓮氣鼓鼓地推開我，說：惠融在家等著，你快去找他！

當天我和採蓮的兒子惠融一起忙到天黑，遷完他家的墳。惠融的父親早已離世，爺爺老了，沒個幫手不行。第二天，我帶著三勇和惠融搞定我們自己家的墳。

惠融二十出頭，臉上有嬰兒肥，看上去還是個大孩子。

採蓮嫁到我們梁丙子村，幾年未開懷，兒子、女兒都是借種生的。開始時無人知曉孩子的父親是我，後來惠融和妹妹惠珍，長得跟我越來越相似，「融」字又是「勇」的諧音，謎底得以揭開。

關於我的私生活村裡有閒言碎語，其中不乏惡毒和中傷，我的三個兒子因此而怨我、恨我，大概是我讓他們蒙羞了吧！三個兒子中，恨我最深的應該是大勇──有天大勇不舒服，從學校提前回家，正好撞見我與採蓮恩愛，身體像冬天掉進河的小貓那樣亂顫亂抖。兒子們的怨氣我理解，令我無法理解的是，二弟梁建祥對我的怨恨，不亞於我三個頭腦發育尚未健全的兒子。建祥每日應酬不止，燈紅酒綠、逢場作戲樣樣不缺，他有什麼資格，站在道德的標竿上鄙視我？

後來我才打聽到，他是採蓮的中學同學，追過採蓮好幾年。不管是當年那個毛頭小子，還是後來因為做生意成為「梁丙子村首富」的梁建祥，採蓮都沒把他當回事。這讓建祥充滿了挫敗感，數十年如一日。建祥對採蓮可能是真愛吧，沒法怨恨採蓮，就把這份怨恨情結，轉移到我身上了。

或者您會認為，我毀了採蓮的清白。扯淡，這種想法。並不是我自誇，更沒有自戀，是我幫助採蓮成為母親，維持了她，以及她的丈夫、她的家庭，在眾人面前的尊嚴。她體弱多病的丈夫，年邁的家公、家婆，並沒有排斥我。

我帶著惠融與三勇將分散在荒山不同地點的先人骸骨一一挖出，重新埋進另一個荒山。遵照風水先生教導的步驟，進行了一系列簡約而不簡單的儀式。

遷墳事畢，一切恢復平靜，大家依舊像過往那樣生活，去城裡打工，下班後到地裡忙乎，種點蔬菜瓜果什麼的。後來有人告訴我，我家的墳被挖走，留下六個大坑。具體說是，我父母、祖父母、曾祖父母的骸骨被挖走，唯一還留地裡是我的亡妻。

站在六個翻開的、遍布黃色泥土的方形大坑前，我又憤怒、又悲傷。骸骨我二弟梁建祥帶人挖走了。然後建祥託人給我傳話，他已將先人骸骨遷至四十公里外的永久墓地，我若想祭拜，可與他聯繫。

建祥腦子哪裡出問題了呢？你要遷墳，好歹跟我這個做大哥的商量一下行吧？既然買了永久墓地，為何不早吱聲，骸骨剛從舊墳挖出，直接遷去永久墓地，不是更省事嗎？我恨得咬牙切齒，恨不得去放火燒了建祥家。

2

山雖然不高，但畢竟是山，而且還是只有野草和低矮雜樹的山，空曠、風大，同時又寧靜得可怕。搬上山的第一個早晨，我站在屋前眺望，長長嘆出一口氣，隱約感覺得出自己已被兒子們遺棄。不遠處是慢慢甦醒過來的村莊，腳下野草叢生，無處說淒涼！

左右兩邊沿山勢環形走向，是幾排山黃色墳頭，木屋正好在幾排墳墓正中間。後來這個小山丘上種滿了油菜花，村裡請來廣告公司，用無人飛機航拍宣傳片，木屋與墳墓組合，看起來像隻正在天空翱翔的大鳥，木屋左右兩邊的墳堆勾勒出鳥兒張開的翅膀，我的木屋是鳥頭。（三）