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中年心事（四七）

海沂

「我都不知道，自己為什麼還能繼續跟他交往下去。我這麼堅強，一路付出，他還不滿意，還沒事找事，動不動騙我，跟他真是過不下去了。」

「我的日子也不好過。你想想看，洪力一天到晚跟那個賤女人共事的時間，比跟我和孩子要多得多。那個女人天天在微信上刷朋友圈，從早發到晚。廣告發布會了、晚會了、度假村了等等，打扮得花枝招展，好像在故意向我示威，看得我心煩。真想把她給拉黑掉，可又下不去手。因為我很想知道她的行蹤，天天在她的微信裡搜索。我懷疑她曬出來的很多照片，都是洪力幫她拍的，我了解他的拍攝風格。」

「你那天還說洪力現在不拍美女了，人家只是不拍你了。你得盯緊點。」

「我怎麼盯他？除非跟他去上海。要不我乾脆帶著孩子回國生活？我是他老婆，跟他在一起名正言順。這兩天我也在檢討自己，是不是太敏感、太神經了。」顏清凡喝了口酒說。

辛籽打算移民，她原本有很多關於孩子上學的問題，想請教顏清凡。她很羨慕好友的悠閒自得、孩子的輕鬆自在，可是她不知道顏清凡也有很多不為人知的煩惱。她老公回國入主廣告公司，事業似乎發展得不錯，但他跟女合夥人關係搞不好，真會危及家庭。顏清凡帶著兒子回國，與老公團聚過年，那女的也從上海追來，若真是那樣，還真是考驗他們的婚姻。

「顏清凡，你要是有什麼事，歡迎來我家住，住多久都沒問題。你帶孩子從美國搬回來住，可不像從你家搬到我家這麼簡單，這麼大的事，你得想清楚了再做決定。你出去快二十年了，回國生活還能適應嗎？顏清凡，當年你要是不走，我看現在起碼是副總經理的位置。」（四七）

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