「他們咧嘴大笑，露出雪白的牙齒，朝路邊的人群招手，不時抽出一支玫瑰拋向人群。新人後面跟著一輛白色的林肯禮賓車，車的前蓋上、車燈上、兩邊的車窗邊緣都貼滿了鮮花。陽光燦爛，連白色都變成清新的喜慶色彩。老麥看了一會兒，說：「這是婚禮，波多黎各人的集體婚禮。」

這一對人走後，是另外一個方陣，另一對新人，同樣的打扮、同樣的花環、玫瑰、禮賓車……接著又是一對。婚禮的隊伍後面，跟著波多黎各的社區遊行 方隊，一列一列，雜耍組、老兵組、民族歌舞組、波多黎各國民歷史組、青少年組……伴奏的音樂是拉美薩爾薩（Salsa），節奏歡快，這個音樂聽幾分鐘，路人的腳和腰都開始有節奏地扭動。紐約 真有那麼多波多黎各人嗎？這時候都出來了，載歌載舞。漸漸音樂換成慢節奏的悠揚的調子。

老麥站在那裡也開始閒不住，雙腳踩著音樂的節奏在踏動。他拉起沈寧的手，湊到嘴邊輕吻了一下，低下頭對沈寧耳語道：「謝謝你，寧！」

沈寧看著身邊這個人，他好像又恢復了清醒的神志，她心裡忽然覺得卸下了一個負擔，心往高處飄，像充滿了熱空氣的氣球。那音樂環繞在他們身邊，像專門為他們演奏的，薩爾薩變成悠揚的慢曲子，南美的笛子吹出。

聽著、聽著，沈寧聽到音樂裡的悲哀，孤寂島嶼上的黃昏，空無一人的海與天空。她和老麥的未來和過去，恍然同時出現在這樂聲裡，但已經不屬於他們兩人了。

沈寧看到年輕時的自己和小麥，帶著小麥去圓明園的那個有月亮的晚上，有人在唱歌。最後在場所有人一起合唱，荒寂的園子，月光下的大水池廢墟……

沈寧出神地站在那裡，樂聲像水波又像烏雲一樣，穿過她的身體。（一四）