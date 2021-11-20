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中國公布43起反壟斷法裁罰案件 騰訊就占12件

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

中年心事（四六）

海沂

「不過這個女人的照片都是美顏過的，看不清真面目。」

「顏清凡，以前你總誇洪力有多好，總愛發你們吃美食和旅遊的照片，像一對神仙眷侶似的，我看著真是羨慕加嫉妒恨呀。今天你終於開始吐槽了，這才真實。服務員，照著剛才的約翰走路酒，再來兩杯。」辛籽的情緒高漲起來。

「洪力這幾年變了很多，跟他講話根本說不到一起，經常吵架。兩個人的想法觀念，差距越來越遠，將來會怎樣，我心裡越來越沒底。在人前假裝夫妻和睦，其實心裡很累、很慌。」

「我更是，不但自己裝，還得替許偉強撐著面子，現在都快撐不住了。」

她們幾乎同時發現，在一起吐槽別人，揭露自己的老公，帶點誇張地暴露自己的問題，才會彼此親近，讓友誼圍繞在一種發自心底的疼痛並愉悅的氣氛中，不必窺視，敞開心扉，如釋重負。

「你發現沒有，我們彼此講真話的時候，輕鬆自然，人也變得很可愛。」

「誰說不是呀。不光可愛，還很傻，真的。」辛籽興奮起來。

「許偉強跟我談戀愛時，請我去吃火鍋。他聊嗨了，一拍大腿，拉著我就要去啤酒屋喝酒擼串，說那才叫過癮。火鍋店服務員追出來，說還沒付錢呢！我站在一邊，恨不能有條地縫鑽進去才好。許偉強還迷迷糊糊地硬著脖子問人家：你確定我沒付錢嗎？人家說：確定！我趕緊過去付完錢，拽著他就跑。坐上計程車，他把錢包朝我一摔，裝大爺地說，剛才吃了多少錢？拿吧，隨便拿！我當時還真是有點感動，覺得他夠大方、夠爺們。但是從此以後，幾乎每次都是由我買單。再後來，我發現他的錢包還是他的，而我的錢包倒成了我們公共的錢包。」（四六）

美食

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