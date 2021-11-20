嫦娥的月宮（二二）
「當著眾人的面，她聲淚俱下地說，對像她這樣的殘枝敗柳，新社會始終沒有放棄，讓眾人教育她，給她機會悔改。她今天終於幡然悔悟，決定要向新政府敞開心懷，說出腐敗家族中的頂級醜聞。
「她說，雖然老頭子畏罪自殺了，但是他的罪遠過於政府既往不究的。因為死老頭不單是小資本家，更是一個大反動派。蕭家在鄉下茶園的房子曾經租給國民黨軍人。具體整理屋子、出租屋子的人是奶奶，其中受到大奶奶的暗中協助。而且不單是出租屋子，奶奶還從其中一個租客，一個國民黨大兵，懷了身孕，生了女兒。是這個緣故，小女娃不姓蕭，而是沿用了奶奶娘家的姓──南方。
「她還說，以上的話絕不是亂說的，她有證據的。說著，她就勢取下頸上的木牌，指著釘子拔掉後留下的黑色孔洞，對著台下說：『看得到這些大黑點嗎？像不像大奶奶臉上的麻子？以前老頭總說這些大麻子，好像瀝青顆粒，再年輕、再旺盛的一把火看到這個，也就熄滅了。你們也笑了啊？這種鬼話誰信哪！我說，晚上燈一吹，別說瀝青粒了，就是瀝青滿滿地塗了一臉，也不礙著辦事，對吧？男人想找漂亮女人，不過是給外人看的，為了自己的面子。什麼漂亮不漂亮、有麻點沒麻點的，男人要的下頭還不都一樣？認得我之前，反動派和大麻點也做了二十年夫妻了，但你們都是本鄉本土的，有人聽說過蕭家大奶奶懷孕嗎？生過一顆綠豆出來嗎？」（二二）
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