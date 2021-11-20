劉小麥的普通話已經不如剛才那兩句那麼字正腔圓。沈寧意識到，這是今晚第一個邀請她跳舞的男生，不由得喜上眉梢，說：「好的，跳舞沒問題，很容易學的。」

來燕園之前，沈寧特意花了兩個小時練習舞步，基本掌握了幾種交誼舞的要領。這時正好放一個平四節奏的舞曲，平四是她跳得最好的一種，沈寧更有信心了，說：「你跟我來。」說著她踮起腳，把毛衣放在學三的高窗台上，拉起這人的手，往舞池裡走。

舞池中間的彩燈，慢慢照出劉小麥和沈寧的臉，這兩張年輕的臉在不停跳動的光線下，隨著舞曲時遠時近、時笑時語……三十多年後，這張臉變成老麥，現在跟著沈寧從西奈山醫院神經科的診斷室往外走，沈寧拿著醫生開的防止中風 的藥。

跟三十年前比，老麥的身材變化不大，瘦高個子，平時不多話，乍看態度謙遜，其實他很驕傲。尤其是他那雙眼睛從上往下看人，有點居高臨下的氣勢。在燕園時，他的表情淡漠多於倨傲，深陷的眼窩裡一雙淺藍色的眸子，看沈寧時表情似喜非喜……

沈寧抬頭看看身邊的老麥，他好像又比以前消瘦了，臉上的表情是老人特有的混沌無瑕，哪裡有她記憶中的倨傲。

還沒有走到醫院大門口，就聽到門外的百老匯 大街上傳來鼓樂聲，帶著強烈的節奏感。音樂讓沈寧精神一振，不禁加快了腳步。到了醫院門口，迎面一群穿衣著鮮艷的隊伍，裡三層、外三層，擋住了路。

這些人都是棕色的皮膚，個個身圓體壯，在人群中跑出的花童也是胖胖的，他們穿著及地的白紗裙和粉紅色紗裙，腆著小圓肚子。走在隊伍最前面的是一對穿白緞的年輕人。女人穿著長裙，低胸，脖子上戴著珍珠項圈，還有一個長長的蒼蘭、金盞菊編成花環，手捧著一大束玫瑰。年輕的男子也戴著同樣的花環，手捧玫瑰。」（一三）