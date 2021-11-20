薛慧瑩／圖

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三勇建新房前，讓幾位師傅在村子旁邊的矮山上，搭建一間小木屋，做為我的臨時居所。

我們家原本有塊空置宅基地，幾年前大勇用來建了間三層小洋樓，鎖上回廣州上班。二勇婚後不久也建了新屋，是向村裡申請的新地基。我們梁丙子村近年由於人口突增、村民財力豐沛等原因，舊村子範圍內幾乎每一寸土地都被利用上，再無多餘的了。為應大家的需求，在村子與山丘之間，開闢出一塊長條形的空地，用於建造新居屋之用。由於土地資源有限，規定每家每戶只能申請一次，還得上交一筆不算太少的土地占用費──二勇用了我們家的名額，三勇想要造新房子，除了拆掉祖屋重建，再也找不到別的辦法。

說了半天，我還未介紹我自己。本人梁建華，一位五十出頭的老農民，大勇、二勇、三勇，是我的兒子。大的兩個上過名牌大學，三勇初中畢業出來混社會，據說是撈偏門。我老婆馬潔芳，生完三勇大出血，不幸離世。我又做爹爹又做娘，含辛茹苦養大三個不孝子。

潔芳離世，她父母接了三勇回家照顧，設法把三勇的戶口落在他們家，外孫變成兒子，幫我避開計生罰款。當時的計畫生育 工作抓得嚴，二勇出生，我家已經被罰過一次錢，輪到三勇，則是翻幾倍的罰──潔芳原先有個姊姊，十歲時不幸夭折，所以此時，我岳父母名下並無子女。三勇六歲，到了上學的年紀，我在村長的幫助下，領養自己的兒子，將戶口遷回梁丙子村……所以我與三勇親近不起來，總像隔著一層什麼。

三勇拍響胸口保證，新屋建成後，保證讓我搬回來住。我從祖屋搬出來前，他心情很好地摟著我的肩膀說，新居屋他已經設計好，考慮到我年紀漸大，我將被安排住一樓，房間裝有空調、廁所以及浴室。廁所是在農村少見的日本 進口全自動坐廁，帶有自動清洗和烘乾功能。我說這可不得了，一個人連屁股都不用擦，比舊時皇帝還享福！

三勇又說，浴室有個大浴缸，以防我更老以後腿腳綿軟，需要躺著洗澡，浴缸帶有自動按摩功能……我如沐春風，心裡舒坦到不得了。但可惜這些都只是三勇一時興起畫的大餅，壓根就沒想過要兌現。

先人們說得好呀，「親生子不如附身錢」，兒女如若不孝，你有一百個都不頂事。能保障晚年生活無憂的，是你口袋那幾個銅板。

埋在地下的骸骨被挖走，留下六個方形大坑。師傅們把坑填平、夯實，在那上面給我建了一間小木屋。周圍還有許多墳墓──這讓我有時誤以為自己是古時候的職業守墓人。

我不得不承認，木屋小是小了點兒，品質還行，為了防潮，鋪有廉價防腐木地板。左右和前方飄簷，右邊是用竹子圍起來的廁所。不過我很少用到這個廁所，這野天野地的，雞巴一掏撒尿，褲子脫下拉屎。左邊飄簷下面是爐灶和水井，爐灶往後一點是我妻子的墳墓，圓鼓鼓的像個山東大饅頭。我父母、祖父母、曾祖父母等人的骸骨，都被我二弟梁建祥遷至幾十公里外的永久墓地，只留下我的結髮妻子馬潔芳，在這荒山與我長相廝守。

井是新井，按壓式抽水那種，三勇從很遠的地方請專家過來造的。當時我問，在山上打井真能有水嗎？專家說有，瀑布就是從山上冒出來的。

山上的小屋有水沒電，多年沒用過的煤油燈用昏暗微弱之光帶來了夜晚，朦朦朧朧看不清，還惹來許多蚊子、飛蛾。我悲悲切切的，在狹窄的小屋裡走來走去，想做點什麼以減輕惶恐，但什麼也做不成。無意中看到了笛子，總算泛起一絲溫馨。採蓮說無論心中有多少煩惱，只要我的笛聲響起，全都無影無蹤。

我在屋裡試笛子，還行，又去到屋外，站在亡妻的墳邊吹〈小放牛〉。幾個曲子之後，我開始走神：如果有人在身邊伴隨笛聲唱歌多麼好──潔芳年輕時愛幹這事，可惜她多年前已離我而去。突然響起的掌聲幾乎沒把我嚇死，以為笛聲把潔芳從地下召喚了上來。

當真活見鬼，村長，準確說是村委主任來到身旁，我都沒發覺。

「梁主任，你走路跟鬼一樣沒聲！」我損他。

「別叫主任，難聽，很容易讓人誤以為我是婦女主任！」

「好吧，村長！」

他官職的正式稱謂是「梁丙子村委主任」，但他不喜歡人家喊他主任，讓喊村長。

「小木屋不錯！」村長說。

我說：「山清水秀，視野開闊──過些時候我會給自己挖個坑，就在我老婆的墳邊，我死之前躺進去。到時麻煩村長找人把土填平，棺材就免啦，也別拉我去城裡火葬──如果我死了以後，還能自己埋自己，肯定不麻煩別個……」

「停！這玩笑一點都不好笑。」

「村長我說真的，不開玩笑。」（一）