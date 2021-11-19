「受刺激了，終於想好好彈鋼琴了，值得鼓勵。寶貝兒，你這次可得想好，別彈兩天又不想學了。顏清凡，你認識好的鋼琴老師嗎？許心超以前的老師是個老太太，太嚴肅了，總是讓她練指法、彈練習曲，我女兒一點不喜歡，說太枯燥了。孩子需要一個活潑可愛、有意思的老師，才有興趣學。」

「我認識一個中央音樂學院畢業的，說話風趣幽默，可惜在美國 ，太遠了，遠水解不了近渴。青蔥歲月真是奢侈呀，有回頭路可以走。」顏清凡感嘆。

「要不你幫忙把我女兒提早辦去美國吧？這裡環境太浮躁，她靜不下心來好好學習。」

「許心超不是想去英國 嗎？」顏清凡問。

「哎，這個孩子想一齣是一齣，讓我頭大。」

這時一個女人款款走進酒吧裡來，一撇腿坐上了吧檯高凳。儘管她穿著厚厚的羽絨服，但骨子裡的風騷勁兒依然散發出來。酒吧裡的男人、女人都明裡暗裡一齊把目光向她投去。

「辛籽，你說說看，洪力老是關注那個賤女人，還給她點讚是啥意思？」顏清凡說話開始帶著明顯的醋味兒。

「哪個賤女人？」辛籽好奇地瞪大眼睛問。

「還有哪個？就是拉他進廣告公司的那個女人。我懷疑她已經從上海跟過來了，吉米的貓一定是她送來的。洪力說不定早把她安排在我家附近的酒店裡住下了。」顏清凡壓低聲音，用食指比劃著。

「會不會就是剛進來的這個女人？蒼蠅不盯無縫的蛋。哪個男人不花心？你注意到酒吧裡男人的眼神了沒有？」辛籽問。

「我注意到空氣中有了小小的騷動，還聞到了狐狸的騷味兒。」顏清凡聳聳鼻子，拿起手機 ，翻出那個女人的照片給辛籽看。（四五）