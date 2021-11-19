我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連鎖藥局CVS轉型「保健樞紐站」 未來3年將關900店

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

中年心事（四五）

海沂

「受刺激了，終於想好好彈鋼琴了，值得鼓勵。寶貝兒，你這次可得想好，別彈兩天又不想學了。顏清凡，你認識好的鋼琴老師嗎？許心超以前的老師是個老太太，太嚴肅了，總是讓她練指法、彈練習曲，我女兒一點不喜歡，說太枯燥了。孩子需要一個活潑可愛、有意思的老師，才有興趣學。」

「我認識一個中央音樂學院畢業的，說話風趣幽默，可惜在美國，太遠了，遠水解不了近渴。青蔥歲月真是奢侈呀，有回頭路可以走。」顏清凡感嘆。

「要不你幫忙把我女兒提早辦去美國吧？這裡環境太浮躁，她靜不下心來好好學習。」

「許心超不是想去英國嗎？」顏清凡問。

「哎，這個孩子想一齣是一齣，讓我頭大。」

這時一個女人款款走進酒吧裡來，一撇腿坐上了吧檯高凳。儘管她穿著厚厚的羽絨服，但骨子裡的風騷勁兒依然散發出來。酒吧裡的男人、女人都明裡暗裡一齊把目光向她投去。

「辛籽，你說說看，洪力老是關注那個賤女人，還給她點讚是啥意思？」顏清凡說話開始帶著明顯的醋味兒。

「哪個賤女人？」辛籽好奇地瞪大眼睛問。

「還有哪個？就是拉他進廣告公司的那個女人。我懷疑她已經從上海跟過來了，吉米的貓一定是她送來的。洪力說不定早把她安排在我家附近的酒店裡住下了。」顏清凡壓低聲音，用食指比劃著。

「會不會就是剛進來的這個女人？蒼蠅不盯無縫的蛋。哪個男人不花心？你注意到酒吧裡男人的眼神了沒有？」辛籽問。

「我注意到空氣中有了小小的騷動，還聞到了狐狸的騷味兒。」顏清凡聳聳鼻子，拿起手機，翻出那個女人的照片給辛籽看。（四五）

美國 手機 英國

上一則

1787年美國憲法初版拍賣 4300萬天價售出

下一則

《老物件情懷》大肚能容

延伸閱讀

中年心事（二七）

中年心事（二七）
中年心事（二六）

中年心事（二六）
中年心事（二四）

中年心事（二四）
中年心事（二三）

中年心事（二三）

熱門新聞

AIA美國建築師協會國際設計大獎日前公布得獎名單，來自台灣的作品「澎湖厝」私人住宅及「蹤跡地景」台博館鐵道部園區景觀設計雙雙獲獎，且同為XRANGE十一事務所主持建築師張淑征的作品。（XRANGE十一事務所提供）中央社

華人女性第一人 張淑征2建築獲AIA設計大獎

2021-11-17 13:58
達姆／圖

只是當時已惘然

2021-11-16 02:02
線上物流龍頭Clipper創辦人帕金。(取自Clipper官網www.clippergroup.co.uk/)

魚販之子16歲輟學、開卡車起家 去年財富增6千萬

2021-11-18 17:34
天主教靈醫會醫療財團法人澎湖惠民醫院董事乾國乾修士。(圖：韓國乾提供)

一張機票生根澎湖 韓國乾樂當全年無休救火隊

2021-11-13 06:00
中華民國外交部前部長歐鴻鍊日前病逝，享壽八十一歲。（本報資料照片）

《老照片說故事》懷念妹夫歐鴻鍊

2021-11-15 02:00
賈柯梅蒂的「鼻子」以7840萬美元成交，得標者為亞洲藏家，為藝術家締造最高價紀錄。(圖:蘇富比提供)

房產大亨麥克羅威離婚 藝術品拍賣6.7億元破紀錄

2021-11-16 04:25

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美

美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美