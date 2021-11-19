顏寧儀／圖

青蛙曾經好奇，對海而言，舊時的文獻紀錄和文物保留，那究竟具有何等的魅力，才會令他久久停留，海因此帶他去過。但蛙靜不下來，在那樣不得不安靜的地方，就像一枝了無生氣的枯萎玫瑰，自艾自憐，自顧自凋謝。

喂。當時的蛙噘起嘴巴，無視旁人異樣的注視：你到底走不走啊。

海不願多談，大部分時候，連海也在尋找答案的路上迷惘著。

他正試圖回到意識的平面，而這是一種無話可說的心情。

只有海明白，前人留下的足跡如何使他安定下來。佇立在一定的距離之外，海仰頭看那些似懂非懂的英式表達，那些過去的過去都被永恆地定格在博物館 一面玻璃之後，如同一直以來都如此安詳。

純粹的寧謐與穩定，理智而濃烈，彷彿似曾相識，卻又高度疏離，像一首引人愁緒但不甚明瞭的詩，瑰麗得令海無比憂傷。

海離開歷史的堆疊，在拱起的石橋上亦步亦趨。橋的夾縫淌水發霉，白花花的浪沫細緻地抹過黑斑，往橋對面的城遞進。

無論如何，這趟旅行都不算白來一場。想起蛙懨懨緩行的步伐，如果就連蛙都有感到過敏之事，那麼，海認為，還是維持海的現狀比較適合自己。

同樣的道理也適用於縹緲的倫敦 。倫敦很好，但之後應該是不會再來了。海想。

●

蛙在接機的路上，看見有點憂愁的、如月一般的神。

蛙是一隻快樂的青蛙。

「神也喜歡旅行嗎？」蛙指指她的行李箱。

「我是陸妠，不是你說的，那個所謂的『神』。」

陸妠望著青蛙，露出歉意的笑，皺縮的眉頭舒張開來。

她也說：「我確實見過你的，在我還過於完滿的時候。」

蛙看看窗外，罕水的柏林飄著一點小雨，上弦月好好地掛在天上，暈一圈晦澀不明的光。他再仔細打量她，很小心地說：「今天的月亮有個很大、很大的洞。」

嗯，陸妠說：「我正結束一段旅行，我要回家了。」

結束、旅行、回家。蛙琢磨一系列動詞與名詞，在舌尖上念起來有種戰慄的跳躍感，讓他又好想跳起舞來。

但蛙只是湊近一點，以便仔細聽她的聲音。

「怎麼樣比較幸福呢？」蛙問。

「這個嘛，有點反反覆覆的啦，有時候這樣，有時候那樣。我不是說過了嗎？常常我覺得自己又要黯淡下來，我就繼續往前走，找到一個沒有人認得我，也沒有人關注我的地方，我就在那裡好好待著，看看別人是怎麼過日子的。」

陸妠似笑非笑，舉起脖子上的相機晃了晃，「笑一個吧。」

青蛙本來忘記微笑，聞言，才真心地咧開一個好燦爛的笑容。

陸妠按下快門，「喀擦」。

「今天的你將永遠駐留在我的相機裡。」她心滿意足：「唔，我走囉？」

陸妠背過身，拖著寬大沉重的行李箱，起先走得緩慢，忽又輕快起來，在人群最稠密處化為一團透明的塵土，從蛙的視野之中，徹底消失不見。

機場 的人潮交雜來去，有人離去的同時，亦有人方才造訪。

海抵達機場大廳時，蛙是一隻沉思的青蛙。

海不擅長一直說話，蛙又喧鬧得那麼剛好，所以平時一向都是蛙負責說，海只要聽，偶爾回應幾句就好。對話像一條淺淺的河，流淌緩而穩定的細流，很精巧、很平衡。

然而，在蛙微乎其微、一聲不吭的時刻，海依然是沉默的，如果蛙不主動開啟話題，海實在不知道該說些什麼，才能把蛙從另一個世界召喚回來。

一陣相對無言。海定睛打量許久不見的蛙，恍然發現，其實蛙的五官就像西方人一樣冷峻立體──那是一張就算殘酷對待任何生命，也不會感到抱歉的銳利的臉，不和諧地長在總是天真爛漫的蛙身上，顯得古怪且歪斜。

蛙忽然抬頭，嚇了海好大一跳。機場外朦朧的夕光之下，蛙就像籠罩在玫瑰色的濾鏡，異於堅毅的容貌，笑得那麼明朗柔和。

「哇！好久不見，歡迎回來……你知道嗎？在你不在的時候……」

在蛙清澈無波的眼裡，海看見同樣彆扭的自己。

那是奔馳於不屬於自己的峽灣、被重造塑形脆弱的自己，轉瞬間又被抹平。填滿、消逝、填滿、消逝……不斷重複上演，一如從來不曾停下、渾厚悠長的島的呼吸。

海卻好似痛苦地窒了息，再也跟不上舊日的腳步，雨的氣味仍將傷斑持續送給往昔，任其凌亂或遞嬗。海彷彿還能聽見塞納河木船的吟遊詩人，漫漶漶吟哦：「遺忘稀釋本身，同時也在把自己沖淡。有時鹽分太重，有時無味而安然。海浪離開，是為了歸於起始……」

他知道，海島如果失去了海，那便僅僅是島而已。

為了島上的所愛、為了所愛的海島，海甘願獻上瀕臨乾枯的自己。

伴隨這樣的頓悟，海擺盪在少有濕潤的異鄉。他終是無可自控，盈滿鹹澀的水氣，快活地痛得那麼清晰、那麼明亮。（下）