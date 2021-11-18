雲圖前站著穿白大褂的科恩醫生和他的護士，沈寧和老麥坐在下面聽他們解釋。沈寧只聽懂幾個詞──「可能有腦出血」、「中風 症狀」、「照影檢查」。

老麥這段時間倒是沒有太鬧，記憶力也還可以。唯一的問題，他說話時，舌頭有時會在嘴裡打轉轉，口齒不清。這個症狀是典型的中風前兆，不是沈寧以前擔心的老年癡呆。

沈寧鬆了一口氣，隨即又心生新的擔憂，這「前兆」什麼時候會變成真正的中風呢？科恩醫生搖搖頭，囑咐沈寧要注意觀察，要經常做例行檢查。

從會診室出來，沈寧牽著老麥的手往外走。老麥的手綿軟細緻，是做了一輩子文案工作 的律師的手，比沈寧的手大，現在聽話地被沈寧牽著，往前帶路。他們走過那兩邊都用玻璃窗隔成辦公室的走廊，走廊的盡頭是護士站，幾個護士或坐或站，熟視無睹地看著他們。

時間倒轉三十年，第一次認識老麥，也是這樣拉著他的手往前走。那是在燕園，上世紀八十年代。沈寧在北師大讀書，周末到北大玩，由英文系的米佳帶著她去學三食堂參加舞會。學三食堂裡撤掉了長桌子、長條凳，空出的地方就是舞池。音樂一響，燈光暗下來，五色斑斕的球形燈像空中等著降落的外星人的飛船。球燈轉著圈，在四下照出一個光怪陸離的圈子，學三裡的男女同學，就在這圈子裡盡情歌舞。

米佳是英語系的系花，打扮得花團錦簇，也不怕冷，棕色暗花的毛呢短裙將將及膝，露出白皙的美腿。進了學三的大門，就有一大群男生圍上來，排著隊請她跳舞。

沈寧眉清目秀，素顏戴一副白邊眼鏡，清湯掛麵的短頭髮。米佳猶如明星，沈寧卻很羞澀，進了學三本能地往後縮。（一一）