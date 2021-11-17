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中年心事（四三）

海沂

她明白鄰居的意思是她已經影響到了別人家，但她實在控制不住自己的情緒，經常覺得自己被生活壓得就要繃不住了，只是為了女兒才硬撐著。她沒辦法安靜下來，更沒心情欣賞美麗壯闊的海景。

而顏清凡心裡忽然想到，洪力或許跟辛籽一樣，為他們一家人整天忙碌、日夜打拚，只是不願意訴苦多說，她是否應該多理解寬慰洪力，而不是處處猜疑他呢？

酒吧裡有人彈起了鋼琴，辛籽鼓勵女兒前去彈上一首。許心超大大方方地走到琴旁坐下來，遺憾的是她彈完一個小節就忘了譜子，反覆彈了幾遍，像出了故障的老唱片。一個喝得有些醉意的客人走近她，大著舌頭說：「小姑娘，這裡可……可……不是琴房。先回家練……練……練，再……再來吧。看……看……我的。」

他醉醺醺地晃著頭，大手一觸碰到琴鍵，一長串帶有爵士樂風格的曲調便從指間流淌出來，自在逍遙、慵懶挑逗。他的即興彈奏贏來一陣掌聲，吉米也跟著鼓掌。辛籽本想朝彈琴的傢伙責難幾句，也只得作罷。

「真沒禮貌！」

「你看彈鋼琴的那個傢伙，話都說不利索，已經東倒西歪了，別跟喝醉酒的人一般見識。」顏清凡拍拍辛籽的手說。

「咕咚」一聲悶響，彈鋼琴的男人一頭栽到地板上，大家好像都沒反應過來是怎麼回事兒。

辛籽說：「我怎麼會跟酒鬼一般見識呢？這個人倒下去的樣子太像許偉強了，我已經看過無數遍，真不是滋味。實話實說，這個人鋼琴確實彈得不錯，心裡難受，借酒消愁之外，還能彈琴抒發，哪像許偉強只會發酒瘋。」

那人被服務員扶到一旁角落坐下，頭快要埋到桌子下面去了。（四三）

爵士樂

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