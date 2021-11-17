「二奶奶淒厲哭聲穿過二房的圍牆和院子，穿過了三房的圍牆、院子再圍牆地傳進來。奶奶先望了望棺木的方向，擔心驚擾了睡在裡頭的魂魄，但是魂魄卻沒有任何動靜。或許根本就沒跟回來，誰願意關在一個僵硬的木頭匣子裡哪？留在水裡做魚多快活。然後，她隨即覺得自己的魂魄也不該再受到二奶奶淒厲尖叫的攪擾，她們現在的關係只是隔著一道圍牆的鄰居而已。」

「太悲傷了。不是我不喜歡你外公啊，我只是更喜歡聽奶奶說月宮裡的事。」

「我也記掛著那個，於是就央著奶奶再說一說月亮上的事吧！奶奶說，她原本就是要來說月亮上的第二個故事的。但是看著我憂心傑，就先講起了外公。」

「原來這只是序曲，要告訴你，換了新的環境，男人要比女人更難適應些。」

「是。奶奶說的第二個故事是關於桂花的。」

「這時奶奶也招了招手，讓月亮靠近來了嗎？」

「沒有。奶奶坐在一張藤椅上，椅子下方是一望無際的沙土，奶奶該是單薄如紙了吧！藤椅的腳沒有陷在鬆軟的沙土中，甚至椅子後方還有一處凹陷，也沒有影響了藤椅的平衡。奶奶指了指後方的桂樹，問道：『看到那棵樹了嗎？』

「我當然看到了，但是心裡覺得非常疑惑：月亮上的桂樹怎麼可以長成這樣哪？好像癩痢頭似的，東邊缺了一角、西邊缺了一塊。」

「奶奶卻說：桂花雖香，但也斷不是天底下最香的；桂花雖美，但也斷不致艷壓群芳。為什麼月亮上偏偏只種了桂樹哪？真正的原因是，即便年年歲歲地被砍伐著，卻依然年年歲歲地生長著，愈砍愈開花。」（一九）