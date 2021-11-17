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潮來（一○）

凌嵐

米佳反覆地說，最後悔的事就是在聽到樓上一聲巨響的那一刻，她還忙著網上跟客戶聊天。等客戶滿意了，她才收了線，這才想到上兒子的房間去看看。

這段時間有多長？半個小時？四十分鐘？米佳說不清楚，她糾結的是，「如果」那時聽到動靜後立刻上樓，然後立刻叫救護車，是不是奧利佛現在已經睜開雙眼，回到家中休養生息了？那個被米佳反覆提到的「如果」和「現實」之間，相差了四十分鐘。四十分鐘的昏迷，在現實和黃泉之間開了一條蟲洞。奧利佛就在這蟲洞裡，在半生半死中，繞不出來。

奧利佛什麼時候能夠醒過來？米佳再次問沈寧。沈寧不忍心看她自責得要發瘋的樣子，只好回答：「奧利佛很快就會醒轉過來的，他年輕，能扛過去的！要有信心！」說完她自己都要哭了。

唯一能讓米佳平靜下來的，就是幫奧利佛按摩。按摩完，她打開手機裡的音樂播放，放奧利佛平時聽的歌。米佳甚至找出奧利佛以前在合唱隊表演的錄像、網球隊比賽的照片製作成視頻，連續播放。米佳靠在兒子身邊，把畫面解說給兒子聽。

奧利佛什麼時候能醒過來？用英文裡的俗語說，這是一個價值百萬的問題，或許明天，或許下一個月。但沈寧完全相信奧利佛能醒來，她剛才說要有信心，是真心話。沈寧坐在一邊，看著、聽著，偶爾跟米佳聊幾句天。但她的思緒已經飛到自家的老麥身上。老麥面對的，也是一個價值百萬的問題。

6

西奈山醫院神經科看門診、做檢查，拿到老麥所有檢查結果時，已經是五月了。

老麥的CT腦圖，打印成大膠片，一共十張，貼在醫生辦公室的白板上。燈光下腦圖中各個功能區的灰白質溝壑分明，像一片片形狀各異的烏雲和白雲。（一○）

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