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中年心事（四二）

海沂

辛籽的臉上混雜著帶酒氣的委屈和竊喜。

她和老朋友坐在海邊的酒吧裡，大海就在她們眼前。隔著玻璃大窗，依然能聽到海浪有節奏地拍打著沙灘。看著浪花湧起萬千夢幻般的白色花朵，又慢慢翻捲變形成白色泡沫，她的生活中，有多少浪花般湧起又幻滅的理想呢？她生活在這座海濱城市，每天急匆匆地奔忙，很少抬起頭來看看天空，更不曾有過一個悠閒的下午，坐在海邊看海、聽浪。她將自己置身於忙碌追趕之中，有一種麻木的踏實，但失去了人生的思考。

她曾暗自慶幸，與老爸多年的冷漠關係終於和暖，父女倆還沒來得及好好聊聊，老爸竟心臟病突發去世了。老媽在家，除了每天做三頓飯，青菜炒得軟趴趴，回回過火；口味一成不變的大米稀飯；一坨一坨疙瘩狀的蛋花湯，其他的什麼事不管，也管不好。她的老公眼高手低，成事不足，敗事有餘；她的女兒志向遠大，卻總是偷懶撒嬌壞脾氣，什麼事都得她來操心。

而她呢，在工作、家庭一大堆事情之外，總在心裡盤算著，怎樣用這張信用卡的額度去套現，還那個房子的月供。這個房子的租客下月到期，是該租給韓國人，還是南方來的生意人？誰付的房租會高些？哪個房客更可靠？最關鍵的是，她本職工作一點不敢鬆懈，她如果沒了這份薪水很不錯的工作，房貸怎麼還？還有她女兒的各種才藝補習費用怎麼付？公司裡她這個年齡的同事，不論男女，最愛談論誰家孩子是學霸、誰的孩子有才藝。她最擔心自己的孩子被比下去。

她一天到晚焦慮煩躁，最近在家裡朝著母親、女兒，大喊大叫的次數越來越頻繁，連鄰居見到她都說：你千萬別上火，身體要緊，誰家的孩子受得了大聲嚷嚷？（四二）

工作 心臟病 信用卡

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